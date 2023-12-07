Парламент Дании принял закон о запрете сожжения Корана

Закон был принят 94 депутатскими голосами за и 77 против, передает Kazpravda.kz

Фото: Сeles.club

Напомним, в конце октября этого года датское правительство представило на рассмотрение парламента законопроект о запрете "неприемлемого обращения" с текстами, имеющими существенное значение для признанных религиозных сообществ, на фоне возросшей из-за сожжений Корана террористической угрозы.

Именно акции с осквернением и сожжением священного для всех мусульман Корана, неоднократно проходившие в Швеции и Дании, побудили местные власти к решительным мерам.

Тогда же Организация исламского сот­рудничества призвала страны-участницы принять меры в отношении тех государств, где происходят случаи десакрализации Корана. Принцип безграничной свободы слова вошел в противоречие с государственными интересами и защитой прав мусульманского меньшинства.

Президент Касым-Жомарт Токаев также высказался, назвав акты сожжения Корана в ряде государств Северной Европы непозволительными провокациями, направленными на нагнетание напряженности в современном мире, подрыв доверия между народами и государствами.