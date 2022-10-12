Парламент принял в работу проект закона об амнистии для участников январских событий

Мажилис Парламента Казахстана принял в работу проект закона «Об амнистии». Об этом в ходе пленарного заседания сообщил депутат Мажилиса, председатель комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Арман Кожахметов, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Он напомнил, что данный законопроект разработан во исполнение поручения главы государства, данного в Послании народу Казахстана от 1 сентября 2022 года.

Целью законопроекта является освобождение от уголовной ответственности либо сокращение срока наказания, назначенного судом, лиц, совершивших уголовное правонарушение, связанное с массовыми беспорядками либо при их пресечении на территории РК в период с 4 по 7 января 2022 года.

«Законопроект является актом милосердия и доброжелательности со стороны государства и общества к лицам, совершившим преступления, не представляющим существенной угрозы для безопасности граждан и государства», – пояснил Кожахметов.