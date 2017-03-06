Парламент РК принял поправки в Конституцию

Политика
Азамат Сыздыкбаев
Фото ©Марата Куракова/Kazpravda.kz
Депутаты Парламента одобрили во втором чтении проект закона "О внесении изменений и дополнений в Конституцию РК", передает Kazpravda.kz

Для рассмотрения поправок и их корректировки была создана специальная комиссия под председательством депутата Мажилиса Парламента РК Нурлана Абдирова. В нее вошли Серик Акылбаев, Бирганым Айтимова, Аскар Бейсенбаев, Кайрат Ищанов, Дулат Куставлетов, Дарига Назарбаева, Людмила Полторабатько от Сената РК, и Бактыкожа Измухамбетов, Нурлан Абдиров, Маулен Ашимбаев, Жамбыл Ахметбеков, Анар Жайынганова, Роман Ким, Екатерина Никитинская – от Мажилиса.

В ходе рассмотрения документа в первом чтении депутата предложили в пункт 2 статьи 41 внести изменение касательно установления одним из требований для кандидатов в президенты страны наличия высшего образования.

"Требование о наличии у кандидатов в президенты высшего образования соответствует установленному в статье 40 Конституции статусу президента как высшего должностного лица государства. При этом устанавливается возможность введения дополнительных требований к кандидатам в президенты на уровне конституционного закона", – сказал докладчик депутат Абдиров.

"Учитывая важную стратегическую роль Министерства внутренних дел в деле обеспечения безопасности граждан, внутренней безопасности государства считаем целесообразным в подпункте третьем статьи 44 сохранить полномочие президента страны по назначению министра внутренних дел", – добавил он. Отметим, что данный пункт планировалось изменить. Мажилисвумен Анар Жаилганова попросила оставить за президентом право назначать главу МВД.

В целях усиления защиты конституционного строя, охраны общественного порядка, прав и свобод граждан в пункте 2 статьи 10 Конституции поправками закреплена норма, которая допускает лишение гражданства лишь по решению суда за совершение террористических преступлений, а также за причинение иного тяжкого вреда жизненно важным интересам Республики Казахстан.

"В соответствии со статьей 8 Конвенции ООН "О сокращении безгражданства" от 30 августа 1961 года никакое государство не должно осуществлять право лишения гражданства, иначе как в соответствии с законом, предусматривающим и для соответствующего лица право на справедливое разбирательство дела судом или иным независимым учреждением. Совместная комиссия полагает, что объективность и беспристрастность в вопросе о лишении гражданства должны обеспечиваться именно решением суда", – сказал руководитель рабочей группы.

Спикер Мажилиса Парламента РК Нурлан Нигматуллин поздравил всех казахстанцев со значимым для всей страны решением.

"Постановление принято. Таким образом, мы, взяв за основу предложение Лидера нации Нурсултана Назарбаева, приняли все изменения, внесенные в нашу Конституцию. Сердечно поздравляю всех с этим историческим решением", – сказал он.

Документ будет направлен на подпись Президенту.

Первое чтение законопроекта о поправках в Конституцию РК  в рамках совместного заседания палат Парламента с участием Президента страны Нурсултана Назарбаева состоялось 3 марта

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]