Парламент ЮАР переизбрал Рамафосу президентом

Политика
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Африканский национальный конгресс договорился с оппозицией, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Русскую службу ВВС

Фото: REUTERS

Парламент ЮАР переизбрал Сирила Рамафосу президентом страны после знакового коалиционного соглашения между правящим Африканским национальным конгрессом (АНК) и оппозиционными партиями.

АНК, доминировавший в политике в ЮАР со времен победы над апартеидом, и главная оппозиционная партия «Демократический альянс» (ДА) договорились о формировании правительства национального единства вместе с двумя небольшими оппозиционными партиями.

Две недели назад АНК впервые за 30 лет утратил большинство в парламенте, получив на выборах 40% голосов. ДА занял второе место с 22%.

В новом составе парламент впервые собрался в пятницу.

Благодаря соглашению президент страны и лидер АНК сохранил свой пост, парламент переутвердил его в должности.

«Демократический альянс» выступает за укрепление связей ЮАР с западными странами.

Две партии, занявшие третье и четвертое места по итогам выборов, требовали отставки президента Рамафосы, а также выхода ЮАР из состава Международного уголовного суда (МУС) в Гааге.

Альянс между правоцентристской ДА и АНК беспрецедентен, поскольку две эти партии соперничали на протяжении десятилетий.

АНК во главе с Нельсоном Манделой возглавил кампанию против расистской системы апартеида в 1994 году и победил на первых проведенных в стране демократических выборах.

Критики ДА обвиняют его в стремлении защитить экономические привилегии белого меньшинства страны, сформировавшиеся во времена апартеида, с чем партия категорически отказывается соглашаться.

Лидер ДА Джон Стеенхейзен заявил, что коалиция «открывает в истории страны новую главу».

А Рамафоса, который сменил Джейкоба Зуму на посту президента и лидера АНК после ожесточенной борьбы за власть в 2018 году, таким образом, смог сохранить власть.

Следующим шагом будет распределение должностей в кабинете министров, в который войдут члены ДА.

Опросы общественного мнения показывают, что многие южноафриканцы хотят, чтобы эта беспрецедентная большая коалиция добилась успеха.

#ЮАР #выборы президента #Сирил Рамафоса

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