Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

- Казахстан за короткое время прошёл через серьёзные политические изменения. Что сегодня является главным общественным запросом к этим реформам?

- Действительно, за последние годы в Казахстане произошли масштабные политические изменения, и важно, что общественное восприятие этих реформ стало заметно более осмысленным и ориентированным на практический результат. Наш институт проводит регулярные социологические исследования, и их данные показывают: казахстанцы оценивают реформы по тому, как они отражаются на реальной работе государственных институтов и на повседневных ситуациях, с которыми сталкиваются граждане.

Показательно, какие именно изменения люди считают наиболее значимыми в рамках конституционной реформы 2022 года. В общественном восприятии на первый план выходят системные решения. Граждане прежде всего отмечают закрепление в Конституции нормы о том, что земля и природные ресурсы принадлежат народу, создание Конституционного суда, давшего возможность напрямую защищать свои права, полную отмену смертной казни, а также усиление роли и статуса Мажилиса Парламента. Все эти решения объединяет одно – они напрямую связаны с укреплением прав, институционального баланса и представительности власти.

Это восприятие подтверждается не только исследованиями КИСИ, но и данными других социологических служб: на протяжении последних лет более 70% респондентов стабильно отмечают, что страна в целом развивается в правильном направлении. Порядка 80% поддерживают деятельность Главы государства, что также указывает на восприятие Президента как лидера, который определяет правильный вектор развития страны. Именно поэтому реформы всё чаще воспринимаются как переход от разовых политических шагов к институциональной системе, способной работать в долгую и напрямую влиять на качество жизни через доверие, справедливость и прозрачность управления.

- Мы видим, что конституционная реформа 2022 года перезагрузила систему власти. Почему следующим шагом становится именно парламентская реформа?

- Если смотреть шире, то парламентская реформа – это не изолированное решение и не сугубо внутренний процесс. Во многих государствах, прошедших через этапы политической модернизации, именно усиление законодательной власти становилось ключевым условием устойчивости системы управления. Международный опыт показывает: там, где Парламент обладает реальными полномочиями, профессиональной экспертизой и институциональной самостоятельностью, государство легче адаптируется к кризисам, технологическим сдвигам и экономическим изменениям.

В этом контексте конституционная реформа 2022 года заложила для Казахстана необходимый базовый каркас. Были ограничены президентские полномочия, закреплён принцип однократного семилетнего срока, сокращена президентская квота в Парламенте, усилены выборные и правозащитные институты. Эти шаги приблизили страну к тем моделям государственного управления, которые доказали свою эффективность в международной практике и опираются на баланс и подотчётность власти.

Поэтому парламентская реформа сегодня становится логическим продолжением этого курса. После того, как заданы основные конституционные принципы, возникает задача наполнить их практическим содержанием. Усиление роли Парламента позволяет перевести реформы из плоскости отдельных политических решений в устойчивую институциональную систему, где правила формируются и обновляются открыто, профессионально и в интересах долгосрочного развития страны.

- В чём заключается институциональный смысл парламентской реформы, включая переход к однопалатной модели?

- Институциональный смысл парламентской реформы заключается в пересборке механизмов политического представительства и принятия решений. Речь идёт не просто об изменении конфигурации Парламента, а о формировании более целостной и понятной системы, в которой законодательная власть опирается на устойчивые партии, программную конкуренцию и ясную ответственность перед избирателями. Переход к однопалатной модели в сочетании с пропорциональной избирательной системой задаёт именно такую логику – от персонализированной политики к институционально оформленному политическому процессу.

Однопалатный Парламент упрощает и ускоряет законодательный процесс, устраняя дублирование функций и сокращая количество процедурных этапов. Для унитарного государства такая модель является наиболее адаптивной: она позволяет сосредоточить ответственность за принятие законов в одном представительном органе и сделать сам процесс более прозрачным и понятным. Это особенно важно в условиях быстрых социально-экономических и технологических изменений.

Переход к пропорциональной системе усиливает роль политических партий и меняет характер парламентской работы. В центре внимания оказываются не отдельные личности, а программы, идеологические позиции и ответственность партий перед избирателями. Это стимулирует развитие устойчивой партийной системы, повышает качество политической конкуренции и способствует формированию более профессионального депутатского корпуса. В совокупности эти изменения формируют Парламент как ключевой институт выработки долгосрочных правил развития страны.

- Отказ от президентской квоты, переход к партийным спискам и проведение референдума – как эти решения меняют отношения между государством и обществом?

Отказ от президентской квоты и формирование Парламента на основе выборов по партийным спискам отражают последовательное развитие принципов представительности и подотчётности в системе государственной власти. Эти решения усиливают роль избирателей в формировании законодательного органа и подчёркивают значимость политических партий как ключевых участников парламентского процесса.

В рамках обновлённой модели политические партии получают дополнительные стимулы для программной и кадровой работы. Возрастает значение качества законотворческой деятельности, экспертной проработки инициатив и способности выстраивать долгосрочную повестку. Парламентская деятельность в целом приобретает более системный и ориентированный на устойчивые результаты характер.

Важным элементом реформы является и её открытый формат. Широкое общественное обсуждение, вовлечение экспертного сообщества и проведение референдума создают условия для осознанного участия граждан в принятии решений, имеющих стратегическое значение. Такой подход способствует укреплению политической культуры и формированию устойчивого доверия между государством и обществом, что является необходимой основой для долгосрочного развития страны.