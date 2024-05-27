Воровавшего в мечетях парня осудили в Алматы

Злоумышленника приговорили к четырем годам лишения свободы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на городскую прокуратуру

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Как выяснилось, молодой человек во время намаза похищал у горожан вещи, оставшиеся без присмотра. В момент совершения кражи он попал в объектив камеры видеонаблюдения.