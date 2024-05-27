Воровавшего в мечетях парня осудили в Алматы
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Злоумышленника приговорили к четырем годам лишения свободы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на городскую прокуратуру
Как выяснилось, молодой человек во время намаза похищал у горожан вещи, оставшиеся без присмотра. В момент совершения кражи он попал в объектив камеры видеонаблюдения.
«В ходе судебного заседания гражданин «Т» вину признал, однако миллионный ущерб не возместил. Суд назначил похитителю наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности», – проинформировали в надзорном органе.