Воровавшего в мечетях парня осудили в Алматы

Общество, Суд
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Дана Аменова
Корреспондент

Злоумышленника приговорили к четырем годам лишения свободы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на городскую прокуратуру 

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Как выяснилось, молодой человек во время намаза похищал у горожан вещи, оставшиеся без присмотра. В момент совершения кражи он попал в объектив камеры видеонаблюдения.

«В ходе судебного заседания гражданин «Т» вину признал, однако миллионный ущерб не возместил. Суд назначил похитителю наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности», – проинформировали в надзорном органе.

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