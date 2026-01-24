Демократическая партия «Ақ жол» поддерживает концептуальные изменения Конституции РК, предложенные Главой государства. Об этом заявил депутат Мажилиса Парламента, руководитель фракции партии «Ақ жол» Азат Перуашев на первом заседании Комиссии по Конституционной реформе, передает Kazpravda.kz

Фото: t.me/konstituciyalikreforma

Он сообщил, что накануне состоялся пленум Национального совета партии, на котором были обсуждены итогиV заседания Национального Курултаяи инициативы Президента РК Касым-Жомарта Токаева по Конституционной реформе.

«В этой связи мне, как председателю партии, поручено доложить членам Конституционной комиссии, что «Ақ жол» поддерживает концептуальные изменения Конституции, предложенные Главой государства», – сказал Азат Перуашев.

Вместе с тем он добавил, что, представляя интересы национального бизнеса и промышленников, «Ақ жол» предлагает обратить особое внимание на необходимость усиления конституционных гарантий защиты законных интересов граждан и предпринимателей.

«Например, вызывают обеспокоенность случаи нарушений тайны банковских операций и вкладов. На наш взгляд, тем самым наблюдается недостаточная защищенность персональных данных о финансовом состоянии граждан и бизнеса, что становится крайне нежелательным в эпоху тотальной цифровизации и утечек данных», – подчеркнул Азат Перуашев.

По его словам, в конституционном праве необходим комплексный подход к решению вопросов предпринимательских гарантий и свобод. Это также будет созвучно поручениям Главы государства по усилению поддержки бизнеса и созданию специального комитета по защите инвестиций, которые были озвучены в Послании народу в сентябре прошлого года.