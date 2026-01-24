Партия «Ақ жол» предлагает усилить конституционную защиту банковской тайны

Конституционная реформа
95

Демократическая партия «Ақ жол» поддерживает концептуальные изменения Конституции РК, предложенные Главой государства. Об этом заявил депутат Мажилиса Парламента, руководитель фракции партии «Ақ жол» Азат Перуашев на первом заседании Комиссии по Конституционной реформе, передает Kazpravda.kz

Фото: t.me/konstituciyalikreforma

Он сообщил, что накануне состоялся пленум Национального совета партии, на котором были обсуждены итогиV заседания Национального Курултаяи инициативы Президента РК Касым-Жомарта Токаева по Конституционной реформе.

«В этой связи мне, как председателю партии, поручено доложить членам Конституционной комиссии, что «Ақ жол» поддерживает концептуальные изменения Конституции, предложенные Главой государства», – сказал Азат Перуашев.

Вместе с тем он добавил, что, представляя интересы национального бизнеса и промышленников, «Ақ жол» предлагает обратить особое внимание на необходимость усиления конституционных гарантий защиты законных интересов граждан и предпринимателей.

«Например, вызывают обеспокоенность случаи нарушений тайны банковских операций и вкладов. На наш взгляд, тем самым наблюдается недостаточная защищенность персональных данных о финансовом состоянии граждан и бизнеса, что становится крайне нежелательным в эпоху тотальной цифровизации и утечек данных», – подчеркнул Азат Перуашев.

По его словам, в конституционном праве необходим комплексный подход к решению вопросов предпринимательских гарантий и свобод. Это также будет созвучно поручениям Главы государства по усилению поддержки бизнеса и созданию специального комитета по защите инвестиций, которые были озвучены в Послании народу в сентябре прошлого года.

«Демпартия «Ақ жол» предлагает усилить конституционную защиту банковской тайны, личных и деловых переговоров, а также переписок, передаваемых любыми средствами связи, включая цифровые технологии. Это станет важным элементом усиления конституционных гарантий защиты прав частной собственности граждан и бизнеса», – заключил Азат Перуашев.

#Казахстан #банк #реформа

Популярное

Все
Вплетены в историческую память
Из школьников – в исследователи
Лидеры сборной на кортах Мельбурна
Под контролем – долгострой
Инклюзивный центр в музее
Не раздумывая бросился на помощь
Зерендинцы получили ключи от долгожданных квартир
Ветеран отметил столетний юбилей
Избрали нового акима
Как рождаются олимпийские победы
Город задыхается… «в пределах нормы»
Жулдыз подключили к природному газу
Уверенный взгляд в будущее
Новый формат диалога
Знаковые решения
Человек, обреченный на успех
Ренессанс печатных СМИ
Регион пополняется социальными объектами
Говорят участники курултая
Добропорядочность как стратегия
Сюрприз на церемонии присяги
Какие изменения ждут Атырау?
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Без ухабов и ям
Новые подробности допинг-скандала с Алимханулы: КФПБ проведет повторное слушание
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, связи и банкротства
Закон Республики Казахстан О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан
Мощный снегопад обрушился на Камчатку
Завершилась XXII Международная Жаутыковская олимпиада
Лишенного прав водителя задержали в наркотическом опьянении в Павлодаре
Место встречи – библиотека
В Астане прошли крещенские купания
Водителя, имевшего 155 нарушений ПДД, задержали в Жамбылской области
Вторая жизнь автопокрышек
Все дело в пене из полиуретана
Спасатели готовятся к лавинам
ТОП-3 небоскребов, которые достроят в 2026 году
На курултае в Кызылорде Токаев выступит с речью о дальнейшем развитии Казахстана
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В Нацгвардии начался новый учебный период
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел

Читайте также

Ерлан Сарсембаев предложил конституционно закрепить специал…
В Казахстане предложили конституционно закрепить отделение …
Артур Ластаев предложил закрепить в Конституции абсолютный …
Юрист обратил внимание на смысловые неточности в действующе…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]