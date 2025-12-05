Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Вечером 3 декабря группа досмотра остановила для проверки автомобиль марки Нива, доставлявший брус в производственный цех. Во время проверки служебно-розыскная собака по кличке «Детектив» обозначила один из брусьев, что вызвало необходимость углубленного досмотра. Личный состав произвел детальную проверку дерева с использованием радиотехнической установки. Внутри бруса были обнаружены тщательно спрятанные запрещенные предметы.

После прибытия следственно-оперативной группы и вскрытия груза были изъяты 17 мобильных телефонов, 32 пачки сигарет, 6 USB-шнуров, 1 ручка с функцией видео- и аудиозаписи, 8 SIM-карт, 2 power-банка, внутри которых обнаружены 7 zip-пакетов с веществом растительного происхождения, имеющим специфический запах (предположительно каннабиса).

По факту проводится проверка, устанавливаются причастные к преступлению.