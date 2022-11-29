Пассажир всегда прав

Социальные сети переполнены жалобами. Горожане сетуют на то, что невозможно дождаться нужного автобуса. И даже приложения по отслеживанию движения общественного транспорта в данном случае не помощники: ведь водители частенько сходят с маршрута по собственной прихоти.

Есть жалобы на неудобную систему оплаты – в одних автобусах Семея действует безналичная оплата транспортной картой, в других принимают исключительно наличными... Много нареканий вызывают грязные, старые салоны и многое другое.

В настоящее время в городе в системе общественного транс­порта работают три компании-перевозчика: «Таксомоторный парк», «АвтотрансСемей» и «Сем­автопарк». По мнению перевозчиков, главной причиной неудов­летворительной работы общественного транспорта в Семее является нехватка водительских кадров. Горожане же считают, что проблема не столько в этом, сколько в плохом исполнении договорных обязательств автопарками и отсутствии надлежащего контроля со стороны акимата.

Наболевшую проблему горожан прокомментировал секретарь областного маслихата Куаныш­ Сулейменов.

– Акимат Семея с 2021 года компенсирует убытки по перевозке льготников и субсидирует 38 социально значимых маршрутов, – отметил он. – Всего в городе в наличии 331 единица подвижного состава техники. Для обеспечения работы ежедневно необходимо выпускать на линии 290 автобусов, но фактически выход составляет лишь 180–200, что очень мало для нужд населения.

Секретарь маслихата отметил, что этот факт свидетельствует о прямом неисполнении договорных обязательств компаниями-перевозчиками.

– Также наблюдается низкая регулярность отправки автобусов на линии в вечерние часы. К примеру, 30 сентября в 20.00–21.00 выход техники «Таксомоторного парка» составил 16 автобусов (при плане 89), «АвтотрансСемея» – 37 (при плане 161), «Семавтопарка» – всего семь единиц вместо 15. Все эти факты известны отделу городского транспорта, – добавил Куаныш Сулейменов.

Отмечается, что в этом году согласно плану ожидается обновление подвижного состава на 51 автобус, а в 2023-м – на 75. Однако горожан такой расклад не устраивает.

«Обновить не значит добавить, а только заменить. Установите водителям хорошую зарплату, без этого никогда не выйти из тупика! Решить этот вопрос необходимо, не затягивая. Потом уже браться за остальное. Ждем и надеемся», – говорит жительница Семея Айгерим Кожахметова.

Высказываются претензии и по поводу устаревшего дизайна, неудовлетворительного технического состояния самих автобусов.

«Дизайн автобусов отвратителен! С высокими ступеньками, тесные, с какими-то «трамплинами» в салоне, где чаще всего садится молодежь, а люди старшего возраста теснятся у входа! Водители не заезжают в «кармашек», останавливаются на расстоянии от остановки. Культуры перевозки нет. Кондукторы не объявляют остановки, а выкрикивают! И еще особенность наших водителей в том, что они не умеют ездить плавно. За такую работу – двойка!», – оценивает качество перевозки пассажиров горожанка Рамзия Гречаник.

«Проблема не в дефиците водителей, проблема – в предоставлении нормальных условий для работников автопарка, своевременной и достойной заработной платы. Если хорошие условия труда и уровень зарплаты, разве будет дефицит в человеческих ресурсах?» – добавляет житель города Руслан Рахимов.

«А что простому народу делать? Скоро начнется снежный период, и ждать автобусы вновь придется по 40 минут. Три организации просто занимаются саботажем и при этом называют смешные причины», – считает житель Семея Арман Жайлаухан.

К слову, проблему общественного транспорта, равно как и воп­рос внедрения единой системы оплаты проезда, власти города обещают решить «скоро» еще с февраля. Когда же точно решится наболевшая проблема с транспортом, пока неизвестно.

Городские автопарки планируют увеличить количество общественного транспорта, дополнительно закупив до конца текущего года 30 автобусов. Еще столько же перевозчики намерены приобрести в начале года следующего. Данная мера позволит сократить интервал движения автобусов на маршрутах и частично решить проблемы общественного транспорта.

Но перевозчики твердят в один голос, что автобусы в Семее есть, их просто водить некому! Даже прошло специальное собрание, на котором обсуждались пути решения проблемы. С этой целью в город специально прибыл руководитель республиканского объединения юридических лиц «Союз автотранспортников Казах­стана» Сабит Аманбаев. На встрече также присутствовали представители НПП «Атамекен», Антикоррупционной службы и руководство управления транс­порта области Абай.

По словам главы Союза автотранспортников, поддерживая связь с местными перевозчиками, объединение призвано способствовать решению их проблем. Чтобы организовать перевозки высокого качества, следует начать с обновления автопарка, развития производственной базы и инвестиционной привлекательности.

По словам Сабита Аманбаева, в республике имеется законодательная база, способная обеспечить решение этих вопросов: Закон «Об автомобильном транс­порте РК», правила субсидирования, методика расчета тарифов. Но при этом важны правильные и скоординированные действия на местах – верные расчеты потребности в субсидиях, предоставленные перевозчиками и подтвержденные тарифной комиссией.

Глава союза также подчеркнул важность введения электронного билетирования во всех автопарках. Согласно новым правилам субсидирования и методике расчета тарифов операционные затраты на электронное билетирование перевозчикам будут возмещаться.

По словам представителей автопарков, главная проблема сейчас – острая нехватка водителей категории D.

– На сегодня в Таксомоторном парке есть машины, их можно было бы задействовать в работе на линии, но, к сожалению, у нас сейчас нет водительского состава в полном объеме. Более пяти лет уходит на то, чтобы подготовить одного водителя с категорией B, C на D. То есть, если человек в 18 лет получает категорию B, ему надо минимум пять-шесть лет, чтобы стать водителем автобуса. Он же не будет ждать, а находит другую работу, – поделился мнением исполнительный директор ТОО «Таксомоторный парк» Аскар Зияданов.

Глава союза автотранспорт­ников согласился: проблема существует, причем в масштабах страны. Однако вопрос с сокращением сроков переобучения пока не находит решения. По его словам, в среднем по регионам дефицит кадров составляет 35%.

– Мы этот вопрос уже пять лет пытаемся решить, но здесь очень жесткую позицию заняло Министерство внутренних дел. У них такой аргумент: в стране 349 тысяч водителей с категорией D. Плюс каждый год эту категорию получают до трех тысяч человек по всем регионам. На регулярных автобусных перевозках работают 11 тысяч автобусов. При коэффициенте 2,5 нам надо 27 тысяч водителей. МВД говорит: «В чем проблема? Платите водителям нормально, и к вам придут те, кто сегодня возит пирожки, щебень и тому подобное», − рассказал Сабит Аманбаев.

Эксперт считает, что в доводах МВД есть логика. Это не кадров не хватает, а работодатель не желает (или не имеет возможнос­ти) оплачивать тяжелый труд достойно.

– Возрастной ценз намерены пересмотреть. Но ситуация пока не решается. В декабре будет еще одно совещание, на котором МВД поручено вновь рассмотреть воп­рос с учетом международного опыта. Между тем имейте в виду: водителям автобусов необходимо поднимать зарплату. Каким образом? Путем решения вопросов субсидирования, − призвал руководитель объединения.

Заместитель главы департамента Агентства РК по противодействию коррупции Рустем Токбергенов подтвердил: по области Абай достаточно водителей категории D, чтобы обеспечить потребность автопарков. Например, ТОО «АвтотрансСемей» платит своим водителям 1 000 тенге за час работы в течение дня, 1 300 – в вечернее время и 1 700 – поздним вечером. Это при том, что работа очень стрессовая, водитель бессменно с утра и до позднего вечера находится за рулем, автобусы часто выходят из строя.

Однако «заманить» работников в автопарки не всегда получается и более высокой зарплатой.

– По поводу того, что мало платим. Мы набирали водителей и предлагали оплату 2 000 тенге за час работы. Три человека позвонили, и то это люди пенсионного возраста, которые на маршруте точно не смогут работать. Я не видел, чтобы прямо толпа желающих была пойти на работу, − рассказал исполнительный директор ТОО «Таксомоторный парк» Аскар Зияданов.

Если людей не привлекает даже повышение зарплаты, значит, нужно обеспечить им хорошие условия труда, считает Сабит Аманбаев.

– Нельзя ли как-то посменно работать: до обеда один водитель отработал, после обеда – другой? – обратился он к перевозчикам.

Однако, исходя из ответов представителей автопарка, получился замкнутый круг: сокращение рабочего времени отрицательно скажется на зарплате. Выяснилось, что водители сходят с линии, потому что после 20.00 часов они уже сильно устали и им хочется домой.

В автопарке говорят: если будет посменная работа, то в этом случае зарплата водителя составит лишь 150 тыс. тенге, а не 200 или 300.

Резюмируя сказанное, участники встречи пришли к выводу о необходимости создания Асоциа­ции перевозчиков облас­ти Абай. Только комплексный подход в решении проблемы позволит добиться результатов.

Союз автотранспортников Казах­стана в свою очередь пообещал оказать полную методическую помощь, координировать действия и информировать обо всех нововведениях.

Но пока автотранспортники размышляют о том, как им улучшить ситуацию, эта самая ситуация упорно не улучшается, а страдают пассажиры. Странно, что в Общество прав потребителей области Абай о нарушении прав и на работу пассажирского транспорта заявлений от горожан не поступало. Может, если бы семейчане жаловались не только в соцсетях, но и подавали судебные иски, то и власти были бы расторопней в своих заботах о качестве городских пассажирских перевозок.