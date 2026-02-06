Пассажиропоток на границе Казахстана и Китая значительно вырос

Китай
137
Айман Аманжолова
корреспондент

Согласно статистическим данным службы пограничного контроля КПП Хоргос /Синьцзян-Уйгурский автономный район, Северо-Западный Китай/, в январе 2026 года на этом КПП было досмотрено и пропущено 131 тыс. въехавших и выехавших, что на 34 процента больше в годовом исчислении, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Синьхуа

Фото: instagram.com/mcps_khorgos

Судя по структуре пассажиропотока в течение прошлого месяца, доля пассажиров, совершивших поездки с деловыми целями или для проведения внешнеторговых переговоров, непрерывно увеличилась, что стало основной движущей силой роста пассажиропотока в целом.

Кроме того, был зафиксирован значительный рост количества пассажиров, совершивших трансграничные автопутешествия или турпоездки по приграничным районам. В связи с оживлением зимнего туризма немало граждан Китая и зарубежных стран совершают трансграничные турпоездки, предпочитая пересекать границу через КПП Хоргос.

Туристка по фамилии Ван из провинции Хэнань /Центральный Китай/ на КПП Хоргос рассказала корр. Синьхуа, что на этот раз она собирается поехать в Казахстан, чтобы посетить такие достопримечательности, как Монумент независимости Казахстана и театр оперы и балета имени Абая, отведать местные деликатесы, а также познакомиться с традициями и обычаями этой страны.

«Главная цель моей нынешней поездки в Казахстан заключается в исследовании местных рынков металлоконструкций, модульных домов и лифтов», - сказал китайский бизнесмен Ван Дэюй, добавив, что в настоящее время таможенное оформление выполняется быстро и эффективно, благодаря чему он может поехать в Казахстан утром и вернуться уже вечером.

В настоящий момент на КПП Хоргос открыто 9 маршрутов китайско-казахстанских международных пассажирских автобусных перевозок. В 2025 году на этом погранпереходе было досмотрено и пропущено в общей сложности 1,681 млн въехавших и выехавших лиц, что на 22,8 проц. больше по сравнению с предыдущим годом. 

 

#Казахстан #Китай #Хоргос

