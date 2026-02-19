Порог аэропорта молодой инженер по применению авиации в народном хозяйстве впервые переступил в сентябре 1979 года. Тогда в его функциональные обязанности входили контроль сельскохозяйственных полетов, а еще – организация обработки полей с воздуха, сопровождение заказных рейсов.

– Мы летали по всему Казахстану, работали с людьми разных профессий. Каждый рейс был как маленькая жизнь, – вспоминает Анатолий Николаевич. – Обрабатывали поля с воздуха, такие работы назывались авиационно-химическими. В год только в Северо-Казахстанской области нами обрабатывалось по 500 тысяч гектаров. Авиапарк насчитывал 45 самолетов Ан-2.

Со временем инженер стал начальником аэровокзала в Петропавловске, затем – руководителем службы организации перевозок. Сегодня под его руководством коллектив почти из 30 человек. Сотрудники встречают пассажиров, регистрируют, оформляют чартерные и заказные рейсы, решают ежедневные проблемы и помогают людям, которые спешат на отдых, в командировку...

– Работа с пассажирами – это не только четкое исполнение обязанностей, но и понимание людей, их тревог и радостей. Мы должны быть внимательными к каждому, – отмечает начальник службы организации перевозок Анатолий Моложенко.

Аэропорт для Анатолия Николаевича не просто мес­то работы. Здесь он встретил свою супругу Нину Дмитриевну, с которой вырастили и воспитали двоих детей, теперь радуются успехам внуков. Он видит, как меняется авиация, как растет молодое поколение, и с удовольствием передает молодым свои знания и опыт.

Работа в гражданской авиации – особый мир, мир ожидания и движения, пос­тоянного контакта с людьми и небом. Для пассажира аэропорт – лишь точка на пути, а для сотрудников – живой организм, где каждый знает свою роль. Здесь слышны объявления о рейсах, звонки диспетчеров, гул самолетов, запах свежего кофе в зале ожидания. И среди всего этого Анатолий Николае­вич – словно дирижер, который заботится о гармонии и порядке, чтобы каждый пассажир чувствовал себя в безопасности.

Свободное время ветеран посвящает природе: даче, лесу, сбору грибов и ягод. Эти небольшие радости помогают сохранять душевное равновесие. Машину он водит сам, самолетом не управляет, но, как признается, «вся жизнь – это авиация».

Анатолий Николаевич – человек труда в самом лучшем смысле этого слова. Его история напоминает нам о том, что гражданская авиа­ция – не только рейсы и самолеты, а люди, которые ежедневно делают наши воздушные путешествия безопасными и комфорт­ными.

Накануне Дня работников гражданской авиации начальник службы организации обслуживания перевозок Анатолий Моложенко был награжден медалью «Еңбек ардагері» («Ветеран труда»).