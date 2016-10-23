Пауэрлифтер из Мангистау стал абсолютным чемпионом Азии
Азамат Сыздыкбаев
Спортсмен из Мангистау Арслан Суюншалиев стал абсолютным чемпионом Азии по жиму лежа, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Актауского международного морского порта.
На протяжении недели в Ташкенте проходил чемпионат Азии и Океании по классическому пауэрлифтингу и жиму лежа. Здесь Суюншалиев стал абсолютным чемпионом в мужской категории в первенстве континента. Также спортсмен из Мангистау занял второе место в весовой категории до 120 килограмм с результатом 320 килограмм.
Наряду со спортсменами из Казахстана выступили тяжелоатлеты из Японии, Ирана, Монголии, Ирака, Узбекистана, Арабских Эмиратов, Пакистана, Афганистана и Сингапура.