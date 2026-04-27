Сборная Казахстана по боксу завоевала 3 золотые медали на Кубке мира в Бразилии

Сегодня в бразильском городе Фос-ду-Игуасу завершился первый в этом году Кубок мира по боксу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет по делам спорта и физкультуры.

Первую золотую медаль в копилку Казахстана принесла Виктория Графеева. В финале весовой категории до 60 кг она встретилась с хозяйкой ринга Ребеккой Сантос и одержала победу со счётом 4:1.

Затем на ринг вышла Аида Абикеева, чьей соперницей стала Навбахор Хамидова (Узбекистан). В поединке, длившемся 5 раундов, казахстанка уступила.

В мужской категории до 85 кг Султанбек Айбарулы победил местного боксёра Кауи Беллини и завоевал «золото». Это его вторая золотая медаль на Кубках мира от World Boxing.

В супертяжёлой весовой категории (+81 кг) Валерия Аксенова уверенно одолела представительницу Венгрии Софию Сиру со счётом 5:0.

Таким образом, Казахстан завершил турнир с результатом: 3 золотые, 1 серебряная и 3 бронзовые медали. Бронзовыми призёрами стали Алуа Балкыбекова (до 51 кг), Жибек Жараскызы (до 80 кг) и Диас Молжигитов (до 80 кг).

В Фос-ду-Игуасу собрались около 350 боксёров из 47 стран. Следующие этапы Кубка мира примут Китай, а затем Узбекистан.