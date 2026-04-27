Казахстанские гребцы взяли 16 медалей на чемпионате Азии в Китае

В Хэфэе (Китай) завершился чемпионат Азии по гребле на байдарках и каноэ, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Сборная Казахстана завоевала на нем 16 медалей, две из которых являются золотыми. Ниже представлены имена всех обладателей наград.

"Золото"

  • Стелла Суханова, байдарка-одиночка (1000 м)
  • Ольга Шмелева, байдарка-одиночка (200 м)

"Серебро"

  • Артем Терещенко и Ольга Шмелева, байдарка-двойка (микс, 500 м)
  • Ольга Шмелева и Татьяна Токарницкая, байдарка-двойка (500 м)
  • Бекарыс Раматулла, байдарка-одиночка (500 м)
  • Кирилл Тубаев, байдарка-одиночка (5000 м)
  • Стелла Суханова, байдарка-одиночка (5000 м)

"Бронза"

  • Тимофей Емельянов и Владислав Руденко, байдарка-двойка (1000 м)
  • Мария Бровкова, каноэ-одиночка (500 м)
  • Виктор Степанов, каноэ-одиночка (200 м)
  • Сергей Емельянов и Алишер Хаетов, каноэ-двойка (500 м)
  • Бекарыс Раматулла и Дмитрий Холмогоров, байдарка-двойка (500 м)
  • Сергей Емельянов и Руфина Искакова, каноэ-двойка (микс, 500 м)
  • Стелла Суханова, байдарка-одиночка (500 м)
  • Мария Бровкова, каноэ-одиночка (5000 м)
  • Эвелина Костенко, Ольга Шмелева, Татьяна Токарницкая и Стелла Суханова, байдарка-четверка (500 м)
