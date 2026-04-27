Казахстанские гребцы взяли 16 медалей на чемпионате Азии в Китае

В Хэфэе (Китай) завершился чемпионат Азии по гребле на байдарках и каноэ, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Сборная Казахстана завоевала на нем 16 медалей, две из которых являются золотыми. Ниже представлены имена всех обладателей наград.

"Золото"

Стелла Суханова, байдарка-одиночка (1000 м)

Ольга Шмелева, байдарка-одиночка (200 м)

"Серебро"

Артем Терещенко и Ольга Шмелева, байдарка-двойка (микс, 500 м)

Ольга Шмелева и Татьяна Токарницкая, байдарка-двойка (500 м)

Бекарыс Раматулла, байдарка-одиночка (500 м)

Кирилл Тубаев, байдарка-одиночка (5000 м)

Стелла Суханова, байдарка-одиночка (5000 м)

"Бронза"