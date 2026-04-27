Казахстанские гребцы взяли 16 медалей на чемпионате Азии в Китае

В Хэфэе (Китай) завершился чемпионат Азии по гребле на байдарках и каноэ, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК
Сборная Казахстана завоевала на нем 16 медалей, две из которых являются золотыми. Ниже представлены имена всех обладателей наград.
"Золото"
- Стелла Суханова, байдарка-одиночка (1000 м)
- Ольга Шмелева, байдарка-одиночка (200 м)
"Серебро"
- Артем Терещенко и Ольга Шмелева, байдарка-двойка (микс, 500 м)
- Ольга Шмелева и Татьяна Токарницкая, байдарка-двойка (500 м)
- Бекарыс Раматулла, байдарка-одиночка (500 м)
- Кирилл Тубаев, байдарка-одиночка (5000 м)
- Стелла Суханова, байдарка-одиночка (5000 м)
"Бронза"
- Тимофей Емельянов и Владислав Руденко, байдарка-двойка (1000 м)
- Мария Бровкова, каноэ-одиночка (500 м)
- Виктор Степанов, каноэ-одиночка (200 м)
- Сергей Емельянов и Алишер Хаетов, каноэ-двойка (500 м)
- Бекарыс Раматулла и Дмитрий Холмогоров, байдарка-двойка (500 м)
- Сергей Емельянов и Руфина Искакова, каноэ-двойка (микс, 500 м)
- Стелла Суханова, байдарка-одиночка (500 м)
- Мария Бровкова, каноэ-одиночка (5000 м)
- Эвелина Костенко, Ольга Шмелева, Татьяна Токарницкая и Стелла Суханова, байдарка-четверка (500 м)