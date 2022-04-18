«Какой толк в таких потрясающих вещах, как потопы и наводнения, если тебе не с кем даже о них поговорить?» – (из сказки «Винни Пух и Все-Все-Все», Алан Александр Милн).



Именно это изречение из культового детского произведения характеризует работу наших уполномоченных органов по борьбе с паводками. В Сенате заслушали информацию ряда министерств о противопаводковых мероприятиях. Как выяснилось, министерства предпринимают все необходимые меры. Депутаты, однако, недоумевают: почему для наших уполномоченных органов весна всегда приходит неожиданно, и вместо предупреждения паводка они каждый год с ним мужественно борются?

ДЕРЖИМСЯ НА СОВЕТСКОМ НАСЛЕДИИ

Тот факт, что каждая весна в стране стала ассоциироваться с наводнениями, подтвердил и глава МЧС Юрий Ильин. Он сообщил, что в текущем году готовность регио­нов к паводкам была проверена комиссиями Администрации Президента и Совета Безопасности, местных исполнительных органов – районов и сельских округов, специалистами МЧС. Выдано 346 предупреждений о неготовнос­ти населенных пунктов к паводкам, из которых устранены 304.

– Основными причинами выдачи предупреждений о неготовности к паводковому периоду явились несвоевременный вывоз снега, недостаточная очистка водопропускных сооружений, неготовность запасов инертных материалов, – уточнил министр.

Но, несмотря на принимаемые меры, налицо игнорирование местными исполнительными органами вопроса финансирования превентивных противопаводковых мер за счет местных бюджетов. В прошлом году реализовано только 37 мероприятий на сумму 2,2 млрд тенге, 22 мероприятия остались нереализованными. Так, на конец 2021 года остались без финансирования противопаводковые мероприятия в Туркестанской, Северо-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Кызылординской областях и в городе Шымкенте.

Аналогичная ситуация по финансированию сложилась и в текущем году, когда местным бюджетом на реализацию противопаводковых мероприятий не выделено 1,126 млрд тенге. При этом сроки и источники финансирования мероприятий «дорожной карты» были скорректированы в январе т. г. Но в «дорожной карте» для противопаводковых мероприя­тий предусмотрены затраты из республиканского и местных бюджетов, которые не подтверждены протоколами Рес­публиканской бюджетной комиссии и решениями маслихатов.

– Одной из проблем, с которой мы сталкиваемся при обеспечении противопаводковой защиты населенных пунктов, является расположение жилых домов в водоохранных зонах и полосах, а также продолжающаяся практика их строительства на этих территориях. По нашим данным, на 2021 год на 436 реках и 126 озерах в пределах водоохранных зон и полос находятся 688 населенных пунк­тов, в том числе в водоохранных зонах – 183 313 домов, в которых проживают 1 194 039 жителей, – сказал Юрий Ильин.

Сегодня не завершен вопрос переселения жителей из паводкоопас­ных и водоохранных зон вблизи города Актобе в связи с их отказом от переезда и строительства домов на новых земельных участках.

Наряду с этим необходимо проводить своевременный ремонт и строительство гидротехнических сооружений. Особого внимания требуют бесхозяйные гидротехнические сооружения. Уполномоченным органом по контролю за техническим состоянием гидротехнических сооружений является Министерство экологии, геологии и природных ресурсов, которым в рамках национального проекта «Жасыл Қазақстан» ведется работа по развитию и сохранению водных объектов страны. В свою очередь министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев касательно бесхозяйных ГТС сообщил, что все они построены в советский период для водообеспечения совхозов и колхозов. После распада Союза документация была утеряна, и поэтому они автоматически стали бесхозными.

– За период 2018–2021‑годов министерством было выявлено 49 бесхозных ГТС, из которых 28 приняты в коммунальную собственность, 16 – демонтированы из-за ненадобности. По 25 оставшимся ГТС ведутся работы по переводу в коммунальную собственность, – привел статистику глава Минэкологии.

Усугубляет паводковую ситуацию и недостаточная пропускная способность арычных и ливневых систем, водопропускных сооружений под дорогами, а также хао­тичная постройка домов в ряде населенных пунктов. Так, недостаточная пропускная способность водопропускного сооружения под железной дорогой на станции Мырза в Темиртау послужила причиной подтопления одного дома, несмотря на то, что вокруг была построена защитная дамба.

Продолжающаяся практика стихийной и хаотичной застройки и неполная обеспеченность дренажно-арычными системами населенных пунктов, к примеру, в селах Коянды и Талапкер в Акмолинской области, негативно влияет на возможности по пропуску талой воды по их улицам. В результате для откачки талых и дождевых вод МЧС вынуждено задействовать пожарные машины и мотопомпы, что негативно влия­ет на их техническое состояние и готовность к тушению пожаров.

Весна на казахстанской улице

Как сообщил Юрий Ильин, в этом году, согласно предварительному прогнозу Казгидромета, паводковый период должен был проходить без осложнения ситуации. Этому способствовало малое количество снегозапасов.

– С приходом весны произошло обильное выпадение снежных осадков. В последующем резкое потепление климата привело к интенсивному снеготаянию, формированию притока талых вод из степи и осложнению паводковой ситуации в 5 регионах страны, а именно в Западно-Казахстанской, Актюбинской, Атырауской, Карагандинской и Павлодарской областях. В Западно-Казахстанской области несвоевременное представление информации о начале подтопления школы в селе Шалгын повлекло за собой задержку начала проведения неотложных работ и разрушение стены школы. Материалы по данному факту переданы в органы внутренних дел, – сказал Юрий Ильин.

В воде также оказался населенный пункт Кызылтал в ЗКО, где завершение строительства защитной дамбы перенесено с 2021 на 2023 год.

Однако причинами подтоплений являются не только природные факторы, но и человеческий. Так, в Павлодарской области дома в селе Рождественка оказались затопленными, потому что горе-подрядчики убрали и свезли снег на возвышенный участок. В Актюбинской области из-за петиций экоактивистов остановлены начавшиеся в 2018 году работы по очистке русел рек Сазда, Женишке, Песчанка, Тамда от зарас­тания кустарником, деревьями и камышом. До настоящего времени вопрос корректировки проектов по очистке дна рек, протекающих через город Актобе, не решен. Это спровоцировало повторное подтопление домов и дач в этом году.

Всего с начала паводкового перио­да по республике талыми водами подтоплено 192 жилых и 78 дачных домов, 3 социальных объекта. К счастью в этом году обошлось без человеческих жертв.

На данный момент продолжаются переливы на 20 участках дорог областного и местного значения, размыто 6 участков и 3 моста­ местного значения. Сейчас на контроле находится ситуация в Западно-Казахстанской области в результате размыва тела плотины на водохранилище в п. Пустобаево Ташлинского района Оренбургской области РФ.

Между тем, как выяснилось, в мире есть опыт, простой и понятный, когда талые воды не топят населенные пункты и не размывают дороги, а накапливаются для орошения. Сенатор Акылбек Куришбаев рассказал о нем.

– Я был в Китае, изучал их опыт. Они, исследуя рельеф местности, в том числе посредством космического мониторинга, строят в соответствующих местах на пути талых вод плотины. Таким образом обеспечивается безопасность населенных пунктов и аккумулируется вода для орошения. В отличие от нас они используют талые воды не в ущерб, а во благо. То есть проводится вот такая системная работа, – поделился сенатор. – А может, пришла пора и нам работать так же и талые воды превращать в ресурс?

Оказалось, Минэкологии изучает этот вопрос.

– Для снижения паводковых угроз и обеспечения водой отраслей экономики нами на основании многолетних данных Казгидромета были проанализированы все реки и водные объекты, где есть возможность накопления паводковых и талых вод. По результатам обследования выявлены реки, где есть возможность построить 39 новых водохранилищ в 9 регионах с общим объемом накопления порядка 3,6 миллиарда кубометров. Это позволит снизить угрозу паводковых явлений для 70 населенных пунктов, а также ввести в оборот дополнительно порядка 394 тысяч гектаров орошаемых земель, – сказал он.

Сенатор Гумар Дюсембаев затронул тему качества дорог, которые в нашей стране смывает первыми же талыми водами. Он привел данные, согласно которым причинами возникновения обсуждаемых проблем с дорогами являются некачественная проектно-сметная документация при строительстве дорог, собственно, само строительство дорог, слабый контроль за содержанием и эксплуатацией уже построенных дорог, а также несвоевременные работы по вывозу снега, расчистке арыков, ливневой канализации, возведению дамб.

Так, на недавно построенном участке автодороги на границе Актюбинской и Атырауской облас­тей произошел размыв дорожного полотна. В целом, как мы видим, в этом есть, наверное, упущение как при разработке проектно-сметной документации, так и в качестве строительства.

Также при реконструкции автодороги Атырау – Астрахань уже допущены ошибки в проектно-сметной документации, из-за которых произошла серьезная задержка строительных работ.

– Рассматриваются ли более повышенные и жесткие требования к разработке проектно-сметной документации и государственной экспертизе при строительстве и реконструкции дорог и их эксплуа­тации? Как построена работа соответствующих уполномоченных органов по превентивным действиям по защите дорог, и какая предполагается ответственность исполнительных органов за содержание местных дорог? – перечис­лил свои вопросы сенатор.

На них ответил министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев. По его информации, поднятые сенатором проблемы отражены в разработанных поправках в Закон «О транс­порте», который сейчас находится в Мажилисе. Там предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность для участников дорожной строительной отрасли, а также для сотрудников проектных организаций и сотрудников технадзора.

– Также более тысячи нормативных правовых документов и стандартов регулируют строительство дорог. В прошлом году центрами качества было проведено 27 тысяч проб, из них 8 тысяч проб показали, что дороги не соответствуют качеству. И нарушения были устранены подрядными организациями за счет собственных средств. Такую декомпозицию мы делаем и для местных исполнительных органов, обязывая, чтобы такие же лаборатории качества проверяли качество дорог, – пояснил глава МИИР.

У семи нянек вода

без пригляда

На заседании лейтмотивом звучала мысль о том, что практически вся гидрозащита страны зиждется на том, что было создано в советские годы, в том числе и в контекс­те кадрового обеспечения. Сенатор Алимжан Куртаев напомнил, что в 1991 году в водной отрасли Казахстана насчитывалось 38,5 тыс. специалистов, работавших в проектных, строительных, эксплуатационных, бассейновых организациях, обслуживавших 2,3 млн га орошаемых земель рес­публики, то есть 17 специалистов на каждые 1 000 га орошаемой площади. Для сравнения: в настоящее время насчитывается около 5 тыс. работников отрасли, то есть 3 специалиста (!) на 1 000 га!

– C момента ликвидации Министерства мелиорации и водного хозяйства PK в 1992 году ситуация с водным хозяйством стала устойчиво ухудшаться. Проявились проблемы, которые в основном были связаны с бездумной приватизацией плотин, орошаемых земель путем дробления, разрушением инфраструктуры, приведшей к потере более 1,2 миллиона гектаров ранее орошаемых площадей, и в целом потерей централизованного комп­лексного руководства отраслью. Существующая организационная структура управления водными ресурсами не решает назревших проблем в водном хозяйстве, что ведет к плохой управляемости, потере позиций на международной арене, высокой трансграничной уязвимости водообеспеченности, отсутствию гарантированной, адекватной современным и будущим угрозам водной безопаснос­ти, – считает сенатор.

Продолжает вызывать озабоченность техническое состояние гидротехнических сооружений (ГТС), оперативная ликвидация аварийного состояния многих из них. Также стоит задача повысить эффективность надзора за своевременным декларированием безопасности ГТС. По мнению Алимжана Куртаева, время диктует необходимость создания самостоятельного органа в структуре государственного управления, который, как показывает международная практика, позволил бы эффективно решать указанные проблемы. Сложившаяся сегодня ситуация в водном секторе требует и кардинального совершенствования водохозяйственной политики государства, пересмотра сложившейся структуры управления водным хозяйством. Прежде всего это касается разработки нормативно-правовой базы, отвечающей современным реалиям, и подготовки квалифицированных кадров водной отрасли.

В настоящее время действует Водный кодекс, принятый в 2003 году. За это время в него вносились многочисленные поправки 65 раз! При этом Водный кодекс не регламентирует технические вопросы проектирования, строи­тельства и эксплуатации водохозяйственных сооружений. Эти воп­росы регулируются различными строительными нормами и правилами, приказами министерств и ведомств, тогда как вопросы безопасности гидротехнических сооружений должны регламентироваться специальным законом.

Следующий вопрос, требующий повышенного внимания, – это усиление кадрового потенциала в водном хозяйстве, считает депутат.

– Сегодня 9 вузов получили лицензию и готовят специалистов водохозяйственного направления. Однако их выпускники не востребованы из-за низкого уровня инженерной подготовки и трудоустраиваются не по специальнос­ти. Надо это признать. Не хватает специалистов, способных на долж­ном уровне вести проектные, строительные и эксплуатационные работы на водных объектах и гидротехнических сооружениях, – констатировал сенатор.

Алимжан Куртаев считает критически необходимым создание единого образовательного цент­ра – Академии водного хозяйства РК, сконцентрировав в одном вузе подготовку специалистов от среднего звена, бакалавров, магистров и докторов наук.

– Без подготовки квалифицированных инженеров водной отрасли мы не сможем решить накопившиеся годами проблемы в данной сфере, – сказал депутат.

В целом сенаторы выделили ряд острых, требующих незамедлительного решения проблем в сфере. Это низкий уровень мониторинга и обобщения имеющейся информации о запасах снежных покрытий в водосборной площади рек, обустройство сельских населенных пунктов без учета особенностей приречной долины и отсутствие картографических материалов с указанием возможных зон прохождения и затопления паводков редкой повторяемости, проектирование защитных противопаводковых систем без учета мощности паводка и процента обеспеченности стока воды в период паводка и высокая засоренность речных русел и поймы, отсутствие мероприятий по очистке русел рек от мусора.

Итог обсуждению подвел спикер Сената Маулен Ашимбаев. К сожалению, отметил он, несмот­ря на предложения сенаторов, эффективных результатов борьбы с паводками по-прежнему нет.

– Сенаторы неоднократно предлагали Правительству решение проблем в этом направлении. Но однозначного результата до сих пор нет. Все мы видим последствия поверхностного отношения к этому вопросу, – сказал председатель Сената.