Переговоры США и Украины провалились

«Президент Зеленский может вернуться, когда будет готов к миру», - заявил Дональд Трамп, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Русскую службу ВВС

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Встреча президентов США и Украины в Вашингтоне закончилась провалом. Стороны не стали подписывать рамочное соглашение об украинских недрах, а досрочно прервали встречу за закрытыми дверями после ожесточенного спора в Овальном кабинете в присутствии журналистов.

Дональд Трамп, который обвинил Владимира Зеленского в «неуважении», сразу после этого написал в своей соцсети Truth Social, что, по его мнению, президент Украины «не готов к миру».

«У нас был очень значимый разговор сегодня. Мы узнали много такого, что нельзя было понять без разговора с таким накалом и давлением, — написал он. — Удивительно, что можно понять из таких эмоций, и я убедился, что президент Зеленский не готов к миру, если в этом участвуют США, потому что, по его мнению, наше участие дает ему большое преимущество в переговорах. Я не хочу преимуществ, я хочу мира. Он продемонстрировал неуважение в стенах Овального кабинета. Он может вернуться, когда он будет готов к миру».

Зеленский вскоре после этого покинул Белый дом, не дав журналистам никаких комментариев, сообщили информагентства.

Спустя час в его аккаунте в Х появилась запись, в которой провал переговоров не упоминался.

«Спасибо, Америка, спасибо за вашу поддержку, спасибо за этот визит. Спасибо, президент США, Конгресс и американский народ. Украине нужен справедливый мир надолго, и мы работаем именно ради этого», — сказано в сообщении украинского президента.

Совместная пресс-конференция, которая должна была состояться после закрытых переговоров, отменяется, сообщила украинская делегация.

Соглашение о недрах, ради которого Зеленский приезжал в Вашингтон, также не было подписано, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Запланированное интервью Зеленского телеканалу Fox News пока не отменено, следует из сообщения в аккаунте телеканала в Х.

Срыву переговоров предшествовал длинный и жесткий спор Трампа и Зеленского в Овальном кабинете Белого дома, где два президента отвечали на вопросы журналистов, прежде чем перейти к закрытой части встречи.

Один из первых вопросов задала корреспондент Украинской службы Би-би-си Мирослава Пеца — продолжат ли США поставлять в Украину оружие, если перемирия не будет. На что Трамп ответил, что поставки продолжатся, но ему хочется надеяться, что много оружия поставлять не придется, потому что «мы рассчитываем, что война быстро закончится и мы займемся другими делами».

Однако вскоре разговор Трампа и Зеленского стал гораздо более напряженным и перерос в публичный спор на повышенных тонах.

Это произошло после того, как вице-президент США Джей Ди Вэнс обвинил Зеленского в «неуважении», а Трамп заявил, что украинский лидер «играет с Третьей мировой войной».

«Считаете ли вы, что это уважительно — приходить в Овальный кабинет Соединенных Штатов Америки и нападать на администрацию, которая пытается предотвратить разрушение вашей страны?» — спросил Вэнс.

Трамп сказал:

«Вы сейчас не в хорошей позиции. У вас сейчас нет козырей. С нами у вас появятся козыри... Вы рискуете жизнями миллионов людей! Вы рискуете третьей мировой войной!»

Публичная часть встречи завершилась словами Трампа о том, что Зеленский недостаточно «благодарен».

«Это будет отличное шоу для телевидения. Вы должны быть благодарны, у вас нет карт на руках, у вас заканчиваются военные», — сказал Трамп, настаивая на необходимости прекращения огня.

На что Зеленский ответил, что он не в карты приехал играть. Он также резко ответил на реплику президента США, что без помощи Америки Украина не продержалась бы и двух недель.

«Я уже слышал это, только про три дня, от Путина», — саркастически заметил Зеленский.

Однако даже на фоне такой перепалки заявление Трампа прозвучало неожиданно.