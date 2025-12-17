Известный казахстанский политолог Талгат Калиев в беседе с корреспондентом Kazpravda.kz рассуждает о перспективах перехода Казахстана к однопалатной парламентской системе, анализируя ее потенциальные преимущества и возможные риски

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По словам эксперта, дискуссии о переходе к однопалатному парламенту в Казахстане ведутся уже не первый год. Аргументы в пользу такой реформы, как правило, опираются на унитарный характер государственного устройства страны.

«Переход к однопалатной модели может значительно оптимизировать процесс принятия законов. В эпоху цифровых технологий, когда информация распространяется мгновенно, а глобальные тренды охватывают мир за считанные дни, затягивание законодательного процесса на месяцы выглядит как непозволительная роскошь. Однопалатный парламент позволит ускорить процедурные моменты, сделав законодательство более оперативным и соответствующим динамике современного мира», – считает политолог.

По словам Талгата Калиева, внедрение однопалатной системы также предполагает повышение профессионализма депутатов.

«Часть полномочий, которые сейчас распределены между двумя палатами, например, утверждение кандидатур генерального прокурора, судей Конституционного суда, председателя Национального банка, перейдет к единому парламенту. Это позволит депутатам расширить свои полномочия, подходить к решению этих вопросов более системно и комплексно, углубляя свою экспертизу», – прокомментировал спикер.

Также он добавил, что парламент, в лице единой палаты, станет более сильным и влиятельным. Он получит возможность более жестко контролировать правительство и всю исполнительную власть, включая правоохранительные органы, поскольку ключевые назначения будут проходить через его одобрение. Тогда вопрос о необходимости переустройства системы сдержек и противовесов при переходе к однопалатному парламенту станет не менее актуальным.

Однако важно понимать, что система не является статичной. Она находится в постоянном динамическом взаимодействии между ветвями власти. Смелость депутатов и способность политических партий выстраивать долгосрочные стратегии будут определять дальнейшую динамику.

По мнению политолога, предвыборный период в рамках новой системы, несомненно, будет отмечен праймериз, которые приобретут характер масштабного политического шоу. Прозрачность формирования партийных списков, раскрытие информации о кандидатах, их достоинствах и недостатках приведет к бурному общественному обсуждению. Это позволит избирателям подойти к выборам «максимально разогретыми», имея четкое представление о тех, кто претендует на депутатские места.

Реформа, ведущая к формированию однопалатного парламента, несомненно, обещает усиление его роли в политической системе страны. Однако при этом возникает ряд важных вопросов, касающихся обеспечения полноценного представительства всего населения и эффективности работы нового законодательного органа.

«Ключевым вызовом при формировании однопалатного парламента по партийным спискам становится обеспечение представительства всех регионов страны. Чтобы избежать доминирования представителей крупных мегаполисов, вероятно, будут введены четкие региональные квоты. Эти квоты, скорее всего, будут пропорциональны численности населения в каждом регионе, но с обязательным установлением минимального лимита. Такой подход позволит не только учесть демографические реалии, но и гарантировать, что даже малонаселенные регионы будут иметь достаточное количество представителей для комплексного и планомерного отстаивания своих интересов. Важно, чтобы депутаты имели возможность физически охватить свои избирательные округа, регулярно встречаться с избирателями и оперативно реагировать на их нужды», – считает он.

Переход к однопалатному парламенту, скорее всего, потребует отказа от смешанной избирательной системы в пользу чистых партийных списков. Как показывает опыт, смешанная система порой приводит в парламент «случайных» людей. Стремление к формированию корпуса профессионалов, способных ценить регламент и эффективно использовать отведенное время, становится все более очевидным.

«Вопрос об облегчении условий регистрации партий, доступа к выборам и медиа является одним из центральных в текущих обсуждениях. Изменение около сорока статей Конституции, необходимое для введения однопалатного парламента, открывает возможность для пересмотра существующих правил. Это включает в себя вопросы освещения выборов, обеспечения равного доступа к СМИ и многое другое, что призвано сделать политический процесс более открытым и демократичным», – полагает эксперт.

По мнению политолога, появление парламентской оппозиции неизбежно. Партии, представляющие парламентское большинство и другие политические силы, неизбежно будут иметь разногласия и разные точки зрения на ключевые вопросы. Они будут вести полноценную политическую игру, формировать межпартийные блоки, искать союзников и выступать консолидировано, что, в конечном итоге, приведет к более эффективному политическому процессу.

Таким образом, реформа, направленная на создание однопалатного парламента, несет в себе потенциал для усиления законодательной власти, повышения качества представительства и формирования корпуса профессиональных политиков. Однако успех этой реформы будет зависеть от того, насколько тщательно будут проработаны механизмы обеспечения регионального представительства, доступа к информации и равных условий для всех участников политического процесса.

В современных реалиях переходный период потребует от политической системы гибкости, адаптивности и готовности учиться на собственных ошибках.

«Мы проходим процесс политических реформ и меняем всю политическую систему страны. За шесть лет президентства Касым-Жомарта Токаева были реализованы четыре пакета политических реформ и проведены серьезные конституционные изменения. Эти шаги открываются как необходимые новые этапы и находятся в логике последовательных преобразований. Текущая политическая обстановка, расстановка сил и общественные настроения играют решающую роль в определении даты выборов», – подчеркнул спикер.

Кроме того, сегодня рассматриваются потенциальные изменения в сторону большей компактности, скорости и конкурентности парламента. Эти нововведения, по мнению Талгата Калиева, направлены на повышение эффективности работы законодательного органа. Однако здесь существуют и потенциальные минусы. При выстраивании собственной системы баланса будет учитываться как позитивный, так и негативный международный опыт, включая ошибки других стран.

В качестве примера можно привести ситуацию в США, где Конгресс сталкивается с трудностями в согласовании разных позиций, что приводит к затягиванию решения «чувствительных и серьезных вопросов». Это доказывает, что путь к эффективной демократии не всегда бывает гладким. Об этом говорит и европейский опыт в странах с давними парламентскими традициями. Очевидно, что прямой перенос их моделей нецелесообразен.

В целом, политолог видит в переходе к однопалатной парламентской системе возможность для модернизации и повышения эффективности политической системы Казахстана, но подчеркивает необходимость тщательной проработки механизмов, которые обеспечат справедливое представительство и сохранят необходимый баланс власти.