Переход к плавающему курсу валют предлагает эксперт

Совершить переход к плавающему курсу тенге предложил председатель попечительского совета Общественного фонда "Ассоциация экономистов Казахстана" Ораз Жандосов, выступая на финансовом саммите
CFO Idea Exchange&Networking Event, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"С точки зрения курса валют, который был бы понятным для хозяйствующих субъектов населения, опираясь на реалии, а не на пожелания, на мой взгляд, другого пути, кроме перехода к свободно плавающей валюте сегодня не остается. На мой взгляд, переход к свободному плаванию курса – это вопрос политической воли. В каком-то смысле эта работа была проделана в 2006–2007 годах. Тот кризис, который начался, прервал эту работу. Затем максимально благоприятная возможность для этого была в 2010–2013 годах, но этот переход не был сделан, и мы подошли к очередному финансовому стрессу", – заявил Ораз Жандосов.
Эксперт пояснил, что если бы страна перешла к свободно плавающему курсу, или "к процессам инфляционного таргетирования", то это внесло бы ясность в происходящие процессы для всех субъектов рынка, а не только для Национального Банка.
"Многие факторы говорят, что глубинный стресс не может разрешиться сам по себе. Это возможно либо в результате крайнего введения внешней ситуации, что может быть невозможно с политической точки зрения, либо через принятие сложных решений. Подчеркну, на мой взгляд, девальвация необходима. Но сделать это нужно, мягко переходя к плавающему курсу, как и было сделано в 1999 году. Тогда, напомню, через полгода "плавания" мы снова смогли вернуться к твердому курсу, после того, как ситуация на рынке стабилизировалась", – пояснил эксперт.
Кроме того, экс-министр финансов считает, что концепция Национального фонда должна быть более жесткой и закрепленной законодательно "или даже конституционно". А также призывает Национальный Банк РК к прозрачности.
"Сейчас Национальный Банк не дает всю информацию по цифре золотовалютных резервов, а только часть информации. В том числе нет информации по общему объему валютных свопов, по валютным корсчетам Нацбанка. По тем цифрам, которые дает Нацбанк по ЗВР, они не вычитаются. Де-факто, это является внутренними валютными обязательствами, и меры интервенции Нацбанка, не понимая этой цифры, невозможно получить", – заявил экс-глава Нацбанка.
Он также обратился к председателю правления Ассоциации финансистов Казахстана Серику Аханову с предложением собрать и опубликовать данную информацию через коммерческие банки.
"У вас есть такая возможность, как у организации, объединяющей банки второго уровня. Тем самым Ассоциация будет толкать Нацбанк к транспарентности", – отметил Жандосов.
Его предложение поддержала председатель правления НЭПК "Союз "Атамекен" Умут Шаяхметова: "И банки, и предприниматели, и население – что видно по приросту долларовых депозитов – понимают сложившуюся ситуацию и готовы к переходу к плавающему курсу", – заявила она.