Скриншот с видео МЧС

Накануне в Шымкенте на пульт 112 поступило сообщение о том, что при переходе через мост над рекой Бадам у подростка застряла нога в металлической конструкции. По прибытии на место вызова спасатели с помощью гидравлического инструмента расширили металлическую арматуру и аккуратно освободили ногу подростка.

Другая история произошла в Шахтинске Карагандинской области. Девочка, при попытке перелезть через забор, проколола ногу металлической проволкой. Спасатели, использовав гидравлический инструмент, проломили проволоку и передали пострадавшую бригаде скорой медицинской помощи.