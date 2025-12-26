Мероприятие, прошедшее на сцене Государственной академической концертной организации «Қазақконцерт» им. Розы Баглановой, было приурочено к 100-летию со дня исторического выступления Амре Кашаубаева на Всемирной выставке в Париже. Чарующий голос казахского певца покорил пристрастную публику французской столицы, став подлинным триумфом национального искусства.

Творческий вечер «Ән атасы – Әміре» – это не просто концерт, а театрализованное представление о жизни и творчестве Амре Кашаубаева. Зрители наблюдали колоритные сцены из биографии выдающегося певца, чувствовали обаяние его личности и дух времени. Современные аранжировки и традиционные мотивы казахского музыкального искусства органично переплетались на одной сцене, демонстрируя непрекращающуюся перекличку поколений.

Артисты Национального центра искусств «Халық қазынасы» представили публике насыщенную программу, где фольклорное наследие выразительно раскрывалось через современное сценическое искусство. В частности, гости музыкального вечера услышали песни «Кулагер», «Каркаралы», «Дударай», «Балкадиша», ставшие неотъемлемой частью культурного самосознания казахского народа, а также сочинения прославленных композиторов Таттимбета, Курмангазы и Казангапа. Самобытные мелодии народной музыки, эмоциональное звучание домбры и чистота традиционного вокала позволили слушателям совершить путешествие в мир давно ушедших веков.

Бурных аплодисментов удостоились выступления заслуженных деятелей Казахстана Кумарбека Калкатая, Ерлана Рыскали, Ерболата Шалдыбекова, Айгуль Елшибаевой, Ардак Балажановой, Нурболата Арзамасулы, Кайрата Айтбаева, Елмуры Жанаберген, которые продемонстрировали яркий артистизм, высокий исполнительский уровень и верность традициям, заложенным Амре Кашаубаевым. На сцене также выступили лауреаты Государственной молодежной премии «Дарын» Аскар Мукият, Перизат Турарова, Кунсулу Турикпен и Аяулым Камажан. Теплый прием у публики получили лауреаты республиканских и международных конкурсов, молодые артисты Едил Басыгараев, Алихан Дуйсенбай, Бауыржан Мухаметбай, Венера Табыс, Акерке Тажибаева и Дария Бекпенбет. Выступая на одной сцене, представители разных поколений и музыкальных школ доказали богатство национальной культуры, чьей главной опорой во все времена была историческая преемственность.

Наследие Амре Кашаубаева, первого, кто открыл миру богатства казахского музыкального искусства, проникнуто дыханием современности. Оно неизменно привлекает к себе внимание ценителей и историков музыки своей искренностью, самобытностью, эмоциональной выразительностью и лиризмом. Творческий вечер, прошедший с аншлагом, стал символом уважения и любви к таланту народного певца, чье имя неразрывно связано с мировой славой культуры казахского народа.