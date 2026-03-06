Если боль становится фоном

Когда Наталья Жуковская вышла из самолета, она не знала ни города, ни клиники, ни людей, которым собиралась доверить свое здоровье. В Казахстане граж­данка Канады оказалась впервые. Но прилетела туристка не любоваться пейзажами. В ее ручной клади – снимки МРТ. Наталья приехала в Астану за лечением. Участившиеся приступы, скованность в плечах и руках, онемение спины уже не давали ей жить. Со временем боль перестала быть просто симптомом, она стала гнетущим фоном.

– Я испытывала боль и дискомфорт все последние пять лет. Но после этой операции почувствовала облегчение уже на следующий день, – рассказывает она.

Операцию по протезированию шейного полифункционального диска Наталье провели в Национальном центре нейрохирургии. Вмешательство – малоинвазивное, под микроскопом, с использованием современного протеза, позволяющего сохранить естественную подвижность шейного отдела позвоночника.

И вот уже на следующий день после операции женщина записала видео. Она выглядит бодрой, нет болезненной бледности, слабости, голос звучит ровно, местами эмоционально. Наталья рассказывает о своем состоянии, о качестве предоставленной помощи, благодарит медицинских работников.

Специально на камеру она делает легкий поворот головы вправо и влево. Белый обеззараживающий пластырь на шее прикрывает небольшой надрез – единственное свидетельство операции.

– Чувствую себя хорошо. Считаю, что операция прошла на самом высоком уровне. Я восхищена вниманием и профессионализмом медицинского персонала Национального центра нейрохирургии в Астане, – отметила пациентка.

От идеи к практике

Медицинский туризм в нашей стране не возник внезапно. Идея создания целого кластера в Астане обсуждалась еще в период формирования национальных лечебных центров. Рядом были сосредоточены крупные специализированные институты, современная инфраструктура, научная база.

– На бумаге медицинский туризм декларировался давно. На практике же к системной работе мы подошли относительно недавно, – говорит нейрохирург Нурзат Сыгай, работающий в НЦН с 2015 года.

По его словам, поток иностранных пациентов растет постепенно. Если раньше такие случаи были единичными, сегодня это устойчивая тенденция. На сегодняшний день в центре получили лечение более 500 иностранных граждан, и этот показатель ежегодно увеличивается. География – от стран Центральной Азии и СНГ до Турции, Германии, США, Великобритании, Франции, Нигерии и Канады.

В 2024 году пролечились 40 иностранных пациентов, в 2025-м – 42. Среди направлений – заболевания позвоночника и спинного мозга, центральной нервной системы, радиохирургия гамма-ножом, реабилитация.

На мой вопрос, что представляет собой лечение гамма-ножом, Нурзат Сыгай поясняет – это радиохирургия, использование ионизирующего излучения.

– Это не лазер, как думают многие, – уточняет Нурзат Сыгай. – Но это тот случай, когда именно смертоносная радиация была поставлена на службу человечеству.

В зависимости от сложности операция гамма-ножом проводится от 15 минут до нескольких дублирующих про­цедур. Метод позволяет лечить глубинные опухоли и сосудистые патологии головного мозга.

– Нет необходимости общего наркоза, не требуются трепанация и реабилитация. Пациент пришел, пролечился и при условии наблюдения буквально на следующий день может выходить на работу, – отмечает нейрохирург.

Он рассматривает технологию не только как медицинскую победу, но и как социально-экономический фактор: человек реже выпадает из жизни, требует меньше ухода, быстрее возвращается к труду. И для иностранного пациента это тоже важно: прилет на лечение не превращается в месяцы ожидания и реабилитации.

Надо сказать, что в Центральной Азии подобная установка единственная. Это серьезное конкурентное преимущество на региональном рынке в сфере медицинского туризма.

Заместитель председателя правления ТОО «Центр развития туризма «Astana Tourism» Олжас Ибраев отмечает, что Казахстан формирует нишу доступной и качественной медицины в евразийском регионе.

– Наше преимущество – сочетание современного оборудования, квалифицированных кадров и конкурентной стоимос­ти лечения. Для многих пациентов это рациональная альтернатива более дорогим направлениям, – комментирует он.

В перечне наиболее востребованных направлений он называет кардиохирургию и кардиологию, нейрохирургию, ортопедию и травматологию, репродуктивную медицину и стоматологию. Причины спроса понятны: специализированные центры, современное оборудование, врачи с международным опытом и более доступная стоимость по сравнению с рядом стран.

В медицине доверие – вещь измеримая. На международном рынке таким языком доверия становятся аккредитации. Олжас Ибраев отдельно подчеркивает роль JCI как узнаваемого ориентира качества и безопасности. По его словам, в Казахстане работают 11 клиник с такой аккредитацией, восемь из них находятся­ в Астане, две – в Алматы и одна – в Таразе. Для иностранного пациента это понятный формат: независимая оценка процессов, системы безопасности, квалификации персонала.

Но медицинский туризм – это не только операция. Это путь пациента от первого письма до контрольных снимков после выписки. По словам специалис­тов центра, дальнейшая коммуникация продолжается дистанционно – по электронной почте и через мессенджеры. Контрольные обследования также направляются в центр для оценки динамики после лечения.

Важная деталь и про сервис: по словам нейрохирурга, если пациент не говорит по-русски или на английском языке, центр обеспечивает переводчиков, чтобы человек «не был ущемлен в языковом понимании» и получал объяснение

в удобной форме. Такая модель формирует долгосрочное доверие и работает на репутацию.

Потенциал

и ограничения

Несмотря на положительную динамику, развитие медицинского туризма в Казахстане остается фрагментарным. По оценке Олжаса Ибраева, отсутствует единый комплексный закон, регулирую­щий отрасль. Не внедрен общий стандарт прие­ма иностранных пациентов – от первого контакта до постлечебного наблюдения. Нет централизованной системы учета и статистики, что затрудняет стратегическое планирование. Не урегулирован и прозрачный механизм взаимодействия с медицинскими агентами и зарубежными партнерами – рынок местами уходит в «серую зону», что снижает доверие и затрудняет выстраивание каналов привлечения.

Кроме того, Казахстан пока не сформировал устойчивый международный бренд медицинской дестинации – в отличие от Турции или Южной Кореи, которые системно инвестировали в продвижение своего имиджа. Сильные центры есть, компетенции тоже, но единый узнаваемый образ страны в медицинской практике еще не сложился.

Нейрохирург Нурзат Сыгай считает, что высокотехнологичная медицина не должна располагаться только в больших городах вроде Астаны и Алматы. Из-за того что Казахстан огромный, западным регионам порой дешевле и проще улететь в Турцию, чем в столицу. Если бы аналогичные услуги развивались в Актау, Уральске, Атырау, это бы, по мнению врача, создало конкуренцию, подтянуло качество и стало бы дополнительным магнитом для пациентов из соседних стран.

В горизонте пяти-десяти лет Олжас Ибраев видит нашу страну как узнавае­мый региональный хаб медицинского туризма в Евразии с системой приема иностранных пациентов по принципу «одного окна», сетью аккредитованных клиник, цифровыми сервисами и устойчивыми партнерствами с зарубежными рынками. Потенциал объективно высок: географическое положение, развитое авиасообщение, упрощенный визовый режим для граждан многих стран, наличие высокотехнологичных центров. При этом акцент не на количественном росте любой ценой, а на устойчивой экосистеме, ориентированной на качество, безопасность и репутацию.

...К выходу статьи Наталья уже вернулась домой, в Канаду. Теперь для нее Казахстан – это не просто географическая точка в центре евразийского континента и не статистика. Это конкретный день в операционной и долгожданное утро без боли...