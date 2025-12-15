Переработка нефти в Казахстане вырастет почти до 40 млн тонн за счёт модернизации НПЗ

Об этом сообщил министр энергетики Ерлан Аккенженов, передает Kazpravda.kz 

Фото: Минэнерго

Ключевым событием года в нефтегазовой отрасли стало полное завершение Проекта будущего расширения на месторождении Тенгиз. Ввод в эксплуатацию завода третьего поколения обеспечил прирост добычи нефти на 12 миллионов тонн в год. 

"В 2025 году утверждены долгосрочные производственные ориентиры развития нефтеперерабатывающей отрасли до 2040 года, основанные на принципах увеличения мощностей, повышения качества продукции и внедрения научно-технологических решений. Целевой показатель предусматривает рост объёма переработки нефти с 18 до 39 миллионов тонн в год за счёт расширения действующих нефтеперерабатывающих заводов и реализации проекта нового НПЗ мощностью до 10 миллионов тонн в год", - отметил Ерлан Аккенженов на встрече со СМИ.

В текущем году завершена модернизация завода CaspiBitum, в результате которой мощность предприятия увеличена до 1,5 миллиона тонн нефти в год, а производство битума — до 750 тысяч тонн в год. Продолжается работа по расширению Шымкентского, Атырауского и Павлодарского нефтеперерабатывающих заводов, а также по привлечению потенциальных инвесторов для строительства нового НПЗ. 

#нефть #энергетика #переработка

