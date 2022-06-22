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Энергетика
Тарифы на теплоснабжение планируют пересмотреть в Казахстане
Елисеева Екатерина
корреспондент

Первый заместитель Премьер-министра РК Роман Скляр ответил на депутатский запрос, связанный с развитием теплоэнергетической отрасли Казахстана, передает Kazpravda.kz.

"В Казахстане производство тепловой энергии осуществляется 37 теплоэлектроцентралями (ТЭЦ) и порядка 2500 котельными разной мощности. Суммарная располагаемая электрическая мощность - 6 517 МВт (33,8% от общей располагаемой мощности электростанций), тепловая мощность - 20 135 Гкал/ч. Основными системными вопросами ТЭЦ являются значительная выработка паркового ресурса генерирующего оборудования и низкие темпы модернизации при недостаточности уровня тарифа на выработку тепловой энергии", – ответил Роман Скляр.

По его словам, на сегодня 38% паровых и 17% водогрейных котлов, 24% паровых и 60% газовых турбин эксплуатируются с продлением паркового ресурса, установленного заводами-изготовителями и требуют поэтапной модернизации. Порядка 76% ТЭЦ отработало более 50 лет, средний их износ составляет 66%.

Кроме того, согласно статистическим данным, общая протяженность сетей теплоснабжения составляет 11,4 тыс. км, средний их износ – 57% (6,5 тыс. км), в том числе, 3,2 тыс. км нуждаются в полной замене.

"За отопительный период 2021-2022 годов, по данным местных исполнительных органов, на сетях теплоснабжения произошло 19 технологических нарушений (в Павлодарской – 5, Алматинской – 1, Акмолинской – 1, Карагандинской – 9 областях и в городах Алматы – 2, Нур-Султан – 1). В свою очередь с 2015 по 2021 годы в рамках бюджетного кредитования на модернизацию систем теплоснабжения выделено 159,6 млрд тенге, реализованы 175 проектов для 67 субъектов естественных монополий, построено и реконструировано 364,8 км сетей теплоснабжения, 23 котельные в разных регионах страны, совокупная мощность которых составляет 521,8 Гкалл", – говорится в ответе Скляра.

Он отметил, что также в рамках Государственной программы жилищно-коммунального развития "Нұрлы жер" на 2020-2025 годы, в целях снижения уровня изношенности тепловых сетей, к 2025 году планируется сократить износ сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения с 57% до 47%. Учитывая особое значение вопроса обеспеченности теплоснабжение населения, в рамках текущей законотворческой деятельности Правительства ведется разработка нового Закона "О теплоэнергетике".

"В рамках законопроекта планируется провести реформирование отрасли за счет совершенствования механизмов развития, стимулирования повышения энергоэффективности на всех стадиях производственного процесса (производство, передача, потребление), перераспределения полномочий государственных органов, усиления административной ответственности за нарушение законодательства в области теплоэнергетики, пересмотра политики тарифообразования, внедрения источников использующих ВИЭ в системе централизованного теплоснабжения и повышения инвестиционной привлекательности отрасли", – резюмировал Первый заместитель Премьер-министра РК.

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