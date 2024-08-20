Перевести ребенка в другую школу теперь можно онлайн

Сделать это можно с помощью портала eGov.kz, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на АО «НИТ»

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Процесс поиска и выбора общеобразовательной организации оптимизирован по микроучастку на основании места регистрации родителя.

«Родители и законные представители могут выбрать школу не только по микроучастку, но и любую другую общеобразовательную организацию вне его границ. Новый процесс исключает необходимость в открепительном и прикрепительном талонах, передаче личного дела. Также заявитель может отозвать поданную заявку в случае такой необходимости», - сообщили в компании.

Для получения услуги пользователю необходимо авторизоваться на портале eGov.kz и перейти в раздел «Образование»; выбрать из списка раздел «Среднее образование», затем услугу «Прием документов для перевода детей из школы в школу»; заполнить необходимые поля и подписать заявку с помощью ЭЦП; ознакомиться с результатом услуги можно в личном кабинете.