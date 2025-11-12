Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

При росте заболеваемости сезонным ОРВИ и гриппом более 30% в одном классе предусмотрен перевод школьников на онлайн-обучение. Об этом сообщила на брифинге в СЦК главный государственный санитарный врач страны Сархат Бейсенова, передает корреспондент Kazpravda.kz

Как отметила спикер, ведется ежедневный мониторинг заболеваемости и посещаемости учеников и сотрудников.

– Мы мониторим 2 794 школы страны. Данные, которые нам предоставляют территориальные органы санэпидконтроля и управлений здравоохранения и образования, говорят о том, что в республике нет школ, где зарегистрировано более 30% заболеваемости в классах. Есть регистрация до 10%, – ответила Сархат Бейсенова.

По ее словам, в соответствии с постановлением главного госсанврача, если в одном классе фиксируется более 30% заболеваемости среди школьников, в этом случае решается вопрос о переводе занятий в онлайн-формат.

Сархат Бейсенова проинформировала, что эпидситуация по ОРВИ и гриппу в стране развивается в пределах, характерных для осенне-зимнего периода. С сентября текущего года в стране зарегистрировано более 1,2 млн случаев ОРВИ, что на 19% ниже уровня аналогичного периода прошлого сезона. Больше половины заболевших – это дети до 14 лет.