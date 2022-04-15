Когда состоится переход ко Второй республике, что вкладывается в это понятие и какое значение имеет изменение модели государственного управления в Казахстане – эти вопросы обсуждались на диалоговой площадке «TALQYLAU».

«Вторая республика: обновление государственной модели» – такой стала тема второй экс­пертной встречи на площадке «TALQYLAU». Предмет обсуж­дения определился по итогам голосования в Тelegram-канале Института общественной политики партии «AMANAT», на базе которого и была создана новая диалоговая платформа.

На этот раз спикерами выступили Государственный секретарь РК Ерлан Карин, исполнительный секретарь партии «AMANAT» Асхат Оралов, депутат Мажилиса Айдос Сарым, директор Института евразийской интеграции Уразгали Сельтеев, директор Экспертного института Европейского права и прав человека Марат Башимов, директор Центра актуальных исследований «Альтернатива» Андрей Чеботарев. Модерировал обсуждение депутат Мажилиса Саясат Нурбек.

Госсекретарь РК Ерлан Карин в первую очередь остановился на значении двух главных новых идеологем – новый Казахстан и Вторая республика.

– Если новый Казахстан – это более широкая идеологема, несущая широкую общественную трансформацию, то Вторая рес­публика – это изменения уже государственной модели. То есть в первом случае это содержательный процесс, а во втором – институциональный. И с учетом того, что в Послании 16 марта Президентом были озвучены конкретные новые политичес­кие инициативы, реализация которых практически началась, можно сказать, что переход ко Второй республике уже состоится в ближайшее время, – отметил Ерлан Карин.

Термин «Вторая республика», по его словам, олицетворяет изменение модели государственного управления, предполагающей более эффективный баланс между институтами власти.

Государственный секретарь также отметил, что новые президентские инициативы означают перезапуск всей политической системы. После принятия новых законов и внесения изменений в Конституцию фактически уже в этом году в Казахстане состоится переход к новой модели государственного управления. Она институционально усилит систему сдержек и противовесов, будет способствовать формированию новой политической культуры.

Асхат Оралов обратил внимание на то, что трансформация политической системы в стране началась с партии «AMANAT». Говоря о роли партии во Второй республике, он отметил, что «AMANAT» видит для себя большие возможности: у политичес­кого объединения есть большой опыт, развитая инфраструктура, партия готова наращивать конкурентоспособность и активно участвовать в начатых процессах реформирования.

– С учетом либерализации законодательства, упрощения процедур регистрации новых партий можно ожидать появления новых игроков на партийно-политическом поле страны. Эта ситуация для нашей партии является возможностью доказать свою нацеленность на долгосрочное, ответственное лидерство и готовность к конкурентной борьбе. Встреча на данной площадке, где в рамках конструктивного диалога вырабатываются конкретные идеи и предложения по развитию Казахстана, подчеркивает, что «AMANAT» максимально способствует повышению политической культуры, – считает Асхат Оралов

Айдос Сарым в свою очередь подчеркнул, что Казахстан сейчас переживает очень интересный период своей истории. Страна не просто меняет Конституцию и законы, но и переходит в некое новое качество. И, по его мнению, постоянная артикуляция большой идеологемы жана Қазақстан и дополнительной – Вторая Республика, которая означает изменение системы гос­управления, представляют собой отчетливый сигнал обществу, что принимаемые сегодня меры – это всерьез и надолго.

– Это важно, потому что есть инерция общественного мнения, есть недоверие, периодически сталкиваемся с шантажного рода давлением. Но построение жаңа Қазақстан – это процесс, и он уже идет. Взять даже ребрендинг партии: сейчас на нашей эмблеме – глобус и контур карты Казахстана на нем. Это и есть те четко очерченные границы, в которых мы должны жить. Это то пространство, которое мы должны делать лучше. Это то единственное пространство в мире, на всем земном шаре, где мы что-то можем делать и где мы субъектны, – считает депутат.

Марат Башимов, который входит в состав рабочей группы по выработке предложений о внесении изменений и дополнений в Конституцию РК, сделал акцент на том, что предстоящие поправки в Основой закон не только балансируют полномочия различных ветвей власти, меняют государственную модель, но также приоритезируют вопросы защиты прав человека.

Уразгали Сельтеев, говоря об идеологеме Вторая республика, напомнил, что в мировой истории подобная периодизация не редкость, и, как правило, такие переходы осуществлялись в условиях глубоких политических кризисов или социальных трансформаций, за которыми следовали реформы, формировавшие новую социально-экономическую и общественно-политическую модель.

– В нашем случае, если говорить о сути перехода ко Второй республике, фактически это понятие создает такое терминологическое обрамление и закольцовывает весь пакет мартовских реформ, которые были озвучены в Послании Президента. Глава государства это мягко и дипломатически выразил как переход от суперпрезидентской формы правления к президентской с сильным Парламентом. Но мы как минимум на экспертном уровне должны говорить более откровенно: фактически у нас сейчас идет переход от авторитаризма или автократии к демократии. И когда мы говорим об условиях перехода ко Второй республике, мы должны четко говорить, что триггером стали январские события, – отметил спикер.

По словам Уразгали Сельтеева, Вторая республика – это важный концепт, потому что вбирает в себя историческую преемственность, институциональную память и задает вектор демократизации на современном этапе. Кроме того, по его мнению, нынешние реформы Президента формируют четкие правила, которые должны обеспечить устойчивость государства и институтов власти на долгосрочную перспективу.

Продолжая тему, Андрей Чеботарев подчеркнул, что термин «Вторая республика» нельзя персонализировать – его смысл не в смене руководителей страны, а в реальной трансформации формы правления – от суперпрезидентской к президентско-парламентской.

– Еще один важный момент, когда мы говорим про республику. Республика во все времена олицетворяла в первую очередь то, что это система, где государственная власть, ключевые ее институты формируются выборным путем. И мы видим, как в период президентства Касым-Жомарта Токаева идут большие реформы именно избирательной системы. И то, что внедрен институт выборности сельских акимов, потом пойдут районные и, надеюсь, городские, что идет возвращение элементов мажоритарной системы в избирательный процесс, – это тоже символ. Символ не просто смены идеологии или концептов, а того, что действительно идет движение вперед, делаются конкретные дела, – отметил политолог.

Заседание диалоговой площадки «TALQYLAU» проходило в гиб­ридном режиме – часть зрителей и участников присутствовала на нем очно, часть могла наблюдать за обсуждением в прямом эфире в социальных сетях. Задать воп­росы приглашенным спикерам могли и те, и другие.

Инициатива создания диалоговой площадки «TALQYLAU» была озвучена на прошедшем 1 марта внеочередном съезде «AMANAT» как один из пунктов программы партийной трансформации. На площадке на постоянной основе будут встречаться эксперты, депутаты, представители государственных органов и НПО для выработки предложений по решению актуальных для государства и общества вопросов.