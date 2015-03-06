Перспективы газовой отрасли оптимистичны

Информация общественно значимая, важная, поэтому, чтобы узнать подробней о планах ведомства по газификации страны, редакция обратилась с вопросами к вице-министру энергетики Магзуму МИРЗАГАЛИЕВУ.– Наша страна обладает богатейшими запасами этого топлива, и сегодня газовая отрасль – одна из самых динамично развивающихся в отечественной экономике: добыча сырья растет, создаются новые перерабатывающие мощности, ширится сеть газопроводов. Глава государства в Послании «Нұрлы жол» дал оценку развитию энергетической инфраструктуры: «В энергетике за прошедшие 5 лет в рамках программы индустриализации проведена большая работа».Если говорить языком цифр, то по итогам 2014 года добыча газа в республике составила 43,2 миллиарда кубометров, что более чем в 5 раз превышает уровень добычи газа в 1991 году и более чем в 2 раза (на 115,5%) больше, чем всего 4 года назад. Геологические ресурсы республики (с учетом открытых новых месторождений на Каспийском шельфе) превышают 6–7 триллионов кубометров газа, а извлекаемые запасы составляют более 3,9 триллиона кубометров.Сегодня перед нами стоят обновленные текущие и стратегические задачи, которые будут реализовываться в рамках новой экономической политики Казахстана «Нұрлы жол» и второй пятилетки индустриального развития. К примеру, планы развития отрасли преду­сматривают расширение охвата территории страны газо­снабжением. В частности, 4 ноября 2014 года постановлением Правительства была утверждена Генеральная схема газификации страны на 2015–2030 годы. Это программный документ, определяющий экономически обоснованные стратегические направления обеспечения надежного газоснабжения потребителей страны. Уже проделан значительный объем работ. Акиматами областей и городов респуб­ликанского значения совместно с Министерством энергетики разработаны региональные схемы газификации. Составлена обновленная ресурсная база по товарному газу, произведен расчет прогнозного объема его потребления, завершен анализ укрупненного расчета необходимых инвестиций, а также определена оценочная протяженность газопроводов.Национальным оператором совместно с акиматами областей и городов представлены картографические материалы в разрезе регионов, скорректированные с учетом полученных замечаний, сформированы альбомы с технико-экономическими расчетами, приложениями и сводом исходных данных. На основе проделанной работы сформирована Генеральная схема газификации Казахстана, которая в дальнейшем была утверждена постановлением Правительства. Кроме того, 5 декабря 2014 года постановлением Правительства утверждена Концепция развития газового сектора республики до 2030 года, где закреплены ключевые направления государственной политики в газовой отрасли, исходя из текущей и прогнозируемой ситуации в мире, имеющейся ресурсной базы, планов развития территорий и программных документов, в том числе ГПИИР.– Главным стратегическим направлением развития отрасли до 2030 года является первоочередное обеспечение внутренних потребностей в товарном газе в интересах экономического развития страны. Если говорить языком цифр, то с 2006 года по настоящий момент за счет бюджетных средств реализовано свыше 130 проектов по газификации регионов, в результате чего за последние 8 лет число газифицированных населенных пунктов выросло с 728 до 1 150. Охват населения поставками газа вырос с 5 до 7 миллионов. Сегодня природным газом обеспечены западные и южные области Казахстана, а также город Алматы, то есть 10 из 16 регио­нов страны. Реализация же Генеральной схемы газификации позволит довести уровень газификации населения до 12 миллионов человек. К 2030 году ею будут охвачены 13 областей. Необходимый объем инвестиций для этого составляет 656 миллиардов тенге.Тут следует отметить, что для определения последовательности газификации был внедрен инструмент – рейтинговая оценка, основанный на математической модели. По результатам расчетов в пределах каждой области формируются ранги или степени приоритетности тех или иных районов и населенных пунктов, подлежащих газификации. Финансирование предусмат­ривается из трех источников: государственного бюджета, средств Национального оператора и других источников (государственно-частного предпринимательства).Реализация Генеральной схемы и концепции позволит обеспечить комплексное развитие газового сектора страны, создать развитую инфраструктуру отрасли, внести вклад в обеспечение энергетической безопасности страны. Согласно положениям новой экономической политики Казахстана «Нұрлы жол», усилия и ресурсы государства будут направлены в том числе на развитие транспортной, энергетической, индустриальной и социальной инфраструктуры, малого и среднего бизнеса, и в случае с газификацией газ должен стать драйвером экономического роста, основой для проводимой в стране индустриализации, способствовать повышению экологического и социально-экономического благосостояния страны в целом.Согласно прогнозу потребления товарного газа к 2030 году, наибольший удельный вес приходится на предприятия промышленности и топливно-энергетического комплекса (31 и 40% соответственно), в том числе включенные в ГПИИР.– Разница, конечно, есть. Добываемый на месторождениях газ – это смесь различных газов с примесями, в том числе и вредными, например, с серой. Перед подачей газа конечному потребителю он проходит через различные необходимые процедуры: очистку, сушку и другие. В зависимости от состава газа меняются и методы. Его могут готовить на специальных установках комплексной подготовки или перерабатывающих заводах. То есть в плиты поступает уже подготовленный, товарный газ. А перед этим его одорируют, то есть придают запах, чтобы человек мог определить утечку.– Действительно, использование сжиженного нефтяного газа в качестве газомоторного топлива имеет несколько объективных плюсов. Во первых, это – цена. Такое топливо значительно дешевле традиционных ГСМ, при этом разницы между КПД бензиновых двигателей или КПД двигателей на сжиженном газе практически нет. Таким образом, газомоторное топливо – это реальная, экономически обоснованная альтернатива традиционным видам.Однако на территории Респуб­лики Казахстан использование этого вида топлива пока не получило широкого распространения, за исключением регионов, в которых представлены производящие его мощности. Основная причина – в недостаточно развитой инфраструктуре. Сегодня количество автомобильных газозаправочных станций (АГЗС) чуть больше 500 на всю страну, чего явно недостаточно.Министерство энергетики в целях предоставления автотранспортным средствам альтернативы традиционным видам топлива и снижения импортозависимости по бензину заключило меморандум с АО «КазМунайГаз-Переработка и маркетинг» и ТОО «Гелиос» о взаимопонимании в области сотрудничества по использованию газа в качестве моторного топлива.Кроме того, «КазТрансГаз» с 2010 года работает над созданием условий для перевода автотранспорта на компримированный природный газ. В 2010–2014 годах в Алматы были построены 5 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС). Сейчас ведутся работы по проектированию трех АГНКС в Шымкенте, Актобе и Кызылорде.Приказом министра энергетики утвержден Комплексный план мероприятий по государственной поддержке развития экологически чистых видов транспорта Алматы и создана рабочая группа, которая разрабатывает необходимые изменения в проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам перехода Казахстана к «зеленой» экономике.– Газомоторное топливо в Казахстане используется уже более десятка лет. Однако завоевывает доверие автовладельцев оно, к сожалению, медленно... Если же говорить об объемах, то по итогам прошлого года произведено почти 2,5 миллиона тонн сжиженного нефтяного газа. На 2015 год объем его производства планируется на уровне 2 миллионов 547 тысяч тонн. При этом потребление, по прогнозу, составляет порядка 500 тысяч тонн. Таким образом, на внутреннем рынке наблюдается профицит сжиженного нефтяного газа, то есть его сейчас производится в 5 раз больше, чем потребляется. Полагаю, эксперты, которых вы упомянули, должны об этом знать.– Все факты, которые я выше уже привел, говорят сами за себя – газовая отрасль республики активно и планомерно развивается, и не хотелось бы использовать речевые штампы, но ее развитие действительно идет семимильными шагами. Как пример: в 2014 году в стране выработано 23,5 миллиарда кубических метров товарного газа, или 111,9% к 2010 году. Потребителям на внутренний рынок поставлено 12,4 миллиарда кубометров газа, и, что показательно, это на 137,7% больше, чем в 2010 году, и работа по газификации регионов продолжается.В своем Послании народу Казахстана «Нұрлы жол» Глава государства отметил необходимость развития транспортно-логистических, социальных, индуст­риальных и энергетических инфраструктурных проектов. И в рамках исполнения поручений Президента страны в планах Министерства энергетики на текущий год ожидается введение в эксплуатацию третьей нитки газопровода Казахстан – Китай, что позволит обеспечить транспортировку до 55 миллиардов кубометров газа в год в сравнении с нынешними 30 миллиардами кубометров. Кроме того, планируется ввод в строй линейной части магистрального газопровода Бейнеу – Бозой, который будет способствовать газифицикации более 300 населенных пунк­тов Кызылординской и Южно-Казахстанской областей и решит поставленную стратегическую задачу по транспортировке газа из западных в южные регионы страны. Таким образом, перспективы развития отечественной энергетики, в том числе и газовой отрасли, оптимистичны.