Перуанские лилии Семиречья

Яркие, разноцветные, чем-то похожие и на лилии, и на орхидеи, альстремерии – цветы модные и пользующиеся спросом. Это не­удивительно – букеты из альстремерий получаются пышные, ведь на каждом стебле одновременно раскрываются по 5–8 цветков, а первозданный вид срезанное растение сохраняет как минимум неделю. Кроме того, перуанская лилия, как еще называют этот цветок, хоть и родом из Южной Америки, совсем не боится заморозков и при качественным уходе цветет практически круг­лый год.

Прекрасная во всех смыслах идея выращивать и продавать эти удивительной красоты и практичности цветы жительнице маленького села Мукры Балжан Нусип пришла после посещения оранжереи в Алматы. Получив поддержку семьи, 31-летняя мама пятерых детей вплотную занялась изучением всего процесса. Парикмахер по профессии, Балжан Нусип представления о разведении цветов совсем не имела. Однако трудолюбивая и активная женщина трудностей не побоялась. Живя в селе, имея большую семью, много работы и по дому, и в огороде, ухаживая за домашними животными, она ночами в Интернете изучала все тонкости цветоводства.

И так полностью своими силами и за собственные средства прошлым летом семья возвела теп­лицу площадью 405 кв. м прямо у дома. К делу подошли со всей ответственностью: закупили качественные голландские семена, специальный грунт и удобрения, наладили капельную систему орошения. Вложенные силы и средства уже приносят плоды: в теплице цветы цвели даже очень холодной зимой.

– У этого цветка, кроме внешнего вида, очень много достоинств, – с любовью и уже со знанием своего дела рассказывает Балжан Нусип. – Во-первых, разнообразие видов: из одного корня может получиться столько разных цветов – красных, розовых, желтых. Во-вторых, они многолетние и без пересадки цветут три года. При хорошем уходе и стабильном тепле альстремерии дают цветы почти круглый год с небольшими перерывами. Корни с течением времени разрастаются, и их можно будет делить и высаживать снова.

В теплице с большим удо­вольст­вием трудятся сразу три поколения семьи – сама Балжан, мама ее супруга Асылхан Жердетопканова, а также старшие дети – Азамат и Ерасыл Жумагуловы. Несмотря на юный возраст, школьники уже являются полноценными помощниками: могут и полить, и прополоть, и донести тяжелые букеты. А в преддверии Международного женского дня здесь наступила по-настоящему горячая пора, поэтому мальчики вдвойне старались помочь маме и бабушке.

– Каждый день после уроков обедаю и сразу прихожу в теп­лицу, – смущаясь, рассказывает пятиклассник Азамат Жумагулов. – Помогаю маме и бабушке срезать и относить цветы, также вырываю сорняки. Еще я закрываю верхние накидки теплицы от солнца и в целом учусь правильно ухаживать за цветами. Все это мне очень нравится.

– Для меня эта теплица стала не просто возможностью зарабатывать и помогать своему супругу, – продолжает многодетная мама. – Это также будет служить прекрасным примером для наших детей. Мы хотим, чтобы они росли трудолюбивыми, чтобы видели, что нельзя сидеть сложа руки и ждать, когда кто-то что-то даст, нужно искать возможности и работать самому. Уверена, что только собственным примером, а не просто словами мы можем дать лучшие жизненные уроки своим детям.

Уникальный урожай сельской теплицы довольно быстро завоевал популярность. Сейчас большую часть цветов молодая предпринимательница сдает в несколько торговых точек областного центра: город Талдыкорган располагается от села Мукры буквально в получасе езды. Работают и на доставку в родном Коксуском районе, принимая заказы в основном через социальную сеть «Инстаграм», где активно ведут собственную страницу.

Стоит отметить, что Балжан Нусип освоила и искусство соз­дания современных букетов – опять-таки своими силами посредством мастер-классов из Интернета. Женщина уверена, что начать свое дело – под силу каждому, главное – не бояться пробовать новое и с любовью трудиться. Сейчас начинающая предпринимательница в ожидании шестого ребенка, однако продолжает активно строить планы по расширению цветочного бизнеса.

– Мы первые, кто открыл цветочную теплицу в нашем районе. Теперь мечтаем и дальше развивать любимое дело, – поделилась женщина. – У нас на участке свободными остались пять соток земли, где мы хотим построить еще одну теплицу, выращивать и другие цветы. Многие любят говорить, что в селе нет работы, что тут нечего делать. Но на самом деле это не так, варианты и ресурсы для развития есть везде. Главное – искать и пробовать.