Перуанские лилии Семиречья

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Дина Боранбаева

Многодетная мама из села Мукры Коксуского района области Жетысу открыла на своем участке уникальную для региона цветочную теплицу, где выращивает на продажу альстремерии.

фото Дмитрия Ерофеева

Яркие, разноцветные, чем-то похожие и на лилии, и на орхидеи, альстремерии – цветы модные и пользующиеся спросом. Это не­удивительно – букеты из альстремерий получаются пышные, ведь на каждом стебле одновременно раскрываются по 5–8 цветков, а первозданный вид срезанное растение сохраняет как минимум неделю. Кроме того, перуанская лилия, как еще называют этот цветок, хоть и родом из Южной Америки, совсем не боится заморозков и при качественным уходе цветет практически круг­лый год.

Прекрасная во всех смыслах идея выращивать и продавать эти удивительной красоты и практичности цветы жительнице маленького села Мукры Балжан Нусип пришла после посещения оранжереи в Алматы. Получив поддержку семьи, 31-летняя мама пятерых детей вплотную занялась изучением всего процесса. Парикмахер по профессии, Балжан Нусип представления о разведении цветов совсем не имела. Однако трудолюбивая и активная женщина трудностей не побоялась. Живя в селе, имея большую семью, много работы и по дому, и в огороде, ухаживая за домашними животными, она ночами в Интернете изучала все тонкости цветоводства.

И так полностью своими силами и за собственные средства прошлым летом семья возвела теп­лицу площадью 405 кв. м прямо у дома. К делу подошли со всей ответственностью: закупили качественные голландские семена, специальный грунт и удобрения, наладили капельную систему орошения. Вложенные силы и средства уже приносят плоды: в теплице цветы цвели даже очень холодной зимой.

– У этого цветка, кроме внешнего вида, очень много достоинств, – с любовью и уже со знанием своего дела рассказывает Балжан Нусип. – Во-первых, разнообразие видов: из одного корня может получиться столько разных цветов – красных, розовых, желтых. Во-вторых, они многолетние и без пересадки цветут три года. При хорошем уходе и стабильном тепле альстремерии дают цветы почти круглый год с небольшими перерывами. Корни с течением времени разрастаются, и их можно будет делить и высаживать снова.

В теплице с большим удо­вольст­вием трудятся сразу три поколения семьи – сама Балжан, мама ее супруга Асылхан Жердетопканова, а также старшие дети – Азамат и Ерасыл Жумагуловы. Несмотря на юный возраст, школьники уже являются полноценными помощниками: могут и полить, и прополоть, и донести тяжелые букеты. А в преддверии Международного женского дня здесь наступила по-настоящему горячая пора, поэтому мальчики вдвойне старались помочь маме и бабушке.

– Каждый день после уроков обедаю и сразу прихожу в теп­лицу, – смущаясь, рассказывает пятиклассник Азамат Жумагулов. – Помогаю маме и бабушке срезать и относить цветы, также вырываю сорняки. Еще я закрываю верхние накидки теплицы от солнца и в целом учусь правильно ухаживать за цветами. Все это мне очень нравится.

– Для меня эта теплица стала не просто возможностью зарабатывать и помогать своему супругу, – продолжает многодетная мама. – Это также будет служить прекрасным примером для наших детей. Мы хотим, чтобы они росли трудолюбивыми, чтобы видели, что нельзя сидеть сложа руки и ждать, когда кто-то что-то даст, нужно искать возможности и работать самому. Уверена, что только собственным примером, а не просто словами мы можем дать лучшие жизненные уроки своим детям.

Уникальный урожай сельской теплицы довольно быстро завоевал популярность. Сейчас большую часть цветов молодая предпринимательница сдает в несколько торговых точек областного центра: город Талдыкорган располагается от села Мукры буквально в получасе езды. Работают и на доставку в родном Коксуском районе, принимая заказы в основном через социальную сеть «Инстаграм», где активно ведут собственную страницу.

Стоит отметить, что Балжан Нусип освоила и искусство соз­дания современных букетов – опять-таки своими силами посредством мастер-классов из Интернета. Женщина уверена, что начать свое дело – под силу каждому, главное – не бояться пробовать новое и с любовью трудиться. Сейчас начинающая предпринимательница в ожидании шестого ребенка, однако продолжает активно строить планы по расширению цветочного бизнеса.

– Мы первые, кто открыл цветочную теплицу в нашем районе. Теперь мечтаем и дальше развивать любимое дело, – поделилась женщина. – У нас на участке свободными остались пять соток земли, где мы хотим построить еще одну теплицу, выращивать и другие цветы. Многие любят говорить, что в селе нет работы, что тут нечего делать. Но на самом деле это не так, варианты и ресурсы для развития есть везде. Главное – искать и пробовать.

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