Первая криминалистическая цифровая лаборатория заработала в Казахстане

На сегодня это новый вид исследования в системе МВД.

Фото МВД РК

В Казахстане начала работу первая криминалистическая цифровая лаборатория на базе центрального аппарата Министерства внутренних дел РК, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается, специалисты данной лаборатории будут работать в двух направлениях.

Первое – сотрудники начнут проводить компьютерно-технические исследования с использованием программно-аппаратных комплексов. Это позволит работать с цифровыми следами, извлекать их с телефонов, видеорегистраторов и компьютерных средств, в том числе получать удаленные данные из памяти устройств, из социальных сетей, файлов резервного копирования.

Второе – будут проводиться портретные исследования по фото-, видеоизображениям с использованием идентификации личности по биометрическим признакам (аналитика изображений). Это поможет в автоматическом режиме устанавливать правонарушителей и преступников.

Криминалистическая цифровая лаборатория также позволит сократить число жертв мошенников, исключить риск необоснованных задержаний, устанавливать правонарушителей и закреплять доказательственную базу при расследовании.

"На сегодня это новый вид исследования в системе МВД. Уже есть результаты по системе идентификации лиц. Практически все латентные кражи мы раскрываем, сидя здесь в кабинете. Криминалист идентифицирует людей удаленно. Также имеем возможность подключиться онлайн в режиме реального времени к камерам по IP-адресам и устанавливать правонарушителей", – рассказал заместитель начальника управления ОКД МВД РК Мухит Сулейменов.

В данный момент проводится тренинг для всех начальников оперативно-криминалистических служб страны. Их обучают работе с новой техникой, добавили в ведомстве.