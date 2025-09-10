Подростки от 12 до 15 лет будут не просто изучать устройство беспилотников, но и делать первые шаги к профессии инженера будущего.

Два раза в неделю школьники будут собираться в Qyzyljar Creative Center, чтобы учиться управлять дронами, осваивать современные технологии и пре­вращать теорию в практику. Программа рассчитана на два года: первый – знакомство с теорией и практикой, второй – проектная работа, приближенная к задачам реального сектора экономики.

После обучающего курса участники получат именные сертификаты, а лучшие смогут представлять Казахстан на международных соревнованиях по управлению дронами.