Первая лаборатория дронов Технологии 10 сентября 2025 г. 5:00 9 Аскер Шыгысов В петропавловском креативном центре Qyzyljar Creative Center стартовал уникальный для региона проект KazDroneLab – первая лаборатория дронов, созданная совместно с компанией GEOSCAN-Kazakhstan. изображение сгенерировано ИИ Gemini Подростки от 12 до 15 лет будут не просто изучать устройство беспилотников, но и делать первые шаги к профессии инженера будущего. Два раза в неделю школьники будут собираться в Qyzyljar Creative Center, чтобы учиться управлять дронами, осваивать современные технологии и превращать теорию в практику. Программа рассчитана на два года: первый – знакомство с теорией и практикой, второй – проектная работа, приближенная к задачам реального сектора экономики. После обучающего курса участники получат именные сертификаты, а лучшие смогут представлять Казахстан на международных соревнованиях по управлению дронами. #проект #Петропавловск #лаборатория дронов #KazDroneLab