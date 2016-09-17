Первая встреча плей-офф Кубка Дэвиса проходит в Москве
Ксения Воронина
В Москве удалось провести открытие матча плей-офф Кубка Дэвиса. После короткой церемонии приветствия на корт вышли первый номер России Андрей Кузнецов и второй номер Казахстана Александр Недовесов, передает Kazpravda.kz.
Из-за начавшего моросить дождя игра была остановлена почти на час сразу после двух розыгрышей, а затем возобновлена.
Как сообщает Федерация тенниса России, если позволит погода, сегодня в Национальном теннисном центре в Москве могут пройти не две одиночные игры, а три встречи, включая парную. Тогда матч "войдет в график", в воскресенье будут проведены две оставшиеся одиночные игры.
Если же погода вновь не позволит выйти на корт, то останется в резерве понедельник. В случае, если не удастся сыграть и в понедельник, по обоюдному согласию соперников будет назначено новое время для матча.
"Но в любом случае он состоится в Москве", – заверили организаторы.
Напомним, что из-за непрекращающегося дождя 16 сентября открытие матча не состоялось. Весь день теннисисты провели, тренируясь на запасных площадках в ожидании выхода на корт.