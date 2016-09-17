Спорт
Первая встреча плей-офф Кубка Дэвиса проходит в Москве
Ксения Воронина
В Москве удалось провести открытие матча плей-офф Кубка Дэвиса. После короткой церемонии приветствия на корт вышли первый номер России Андрей Кузнецов и второй номер Казахстана Александр Недовесов, передает Kazpravda.kz.

57dd0731e0f821474103089.jpg

Из-за начавшего моросить дождя игра была остановлена почти на час сразу после двух розыгрышей, а затем возобновлена. 

57dd076aa07e51474103146.jpg

Как сообщает Федерация тенниса России, если позволит погода, сегодня в Национальном теннисном центре в Москве могут пройти не две одиночные игры, а три встречи, включая парную. Тогда матч "войдет в график", в воскресенье будут проведены две оставшиеся одиночные игры.

57dd07bd453b51474103229.jpg

Если же погода вновь не позволит выйти на корт, то останется в резерве понедельник. В случае, если не удастся сыграть и в понедельник, по обоюдному согласию соперников будет назначено новое время для матча.

"Но в любом случае он состоится в Москве", – заверили организаторы. 

Напомним, что из-за непрекращающегося дождя 16 сентября открытие матча не состоялось. Весь день теннисисты провели, тренируясь на запасных площадках в ожидании выхода на корт.

Популярное

Все
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Казахстанец из 20-ки лучших снайперов ВОВ: история Тулеугали Абдыбекова
День Победы в Великой Отечественной войне отмечает Казахстан
Новую модель системы сдержек и противовесов в Казахстане предложил Токаев
Как сегодня ищут места захоронений казахстанских солдат, пропавших без вести во время ВОВ
Легендарный казахстанский снайпер Ибраим Сулейменов наводил ужас на врагов и готовил талантливых учеников
До двух миллионов тенге увеличили выплату для ветеранов Великой Отечественной войны в Прииртышье
5,4 млрд тенге выплатят ветеранам в преддверии Дня Победы
Частичка Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата в Москве передана волонтерам Казахстана
В Мангистау планируют выделять гранты для обучения гидрогеологов
На 65-м году жизни скончался бывший собкор "Казахстанской правды"
Юрист не имеет права на ошибку
На фронтах – бои, в тылу – работа
Жизнь длиною в век
Память в музыке и в сердце
Нас ждали дома, мы пришли с победой!
Навестили и помогли
Подготовка к референдуму
Великий ученый, мудрый наставник
Перезагрузка молодежного крыла
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
ПРОЕКТ: Закон РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Новые месторождения нефти и металлов ищут в Казахстане
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Как привлечь казахстанцев к службе в армии, придумали в Минобороны
Десятилетний ребенок погиб на картинге в Алматинской области
Болат и его команда
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
Грядущий референдум может стать основной нового общественного договора в Казахстане
Полный текст видеообращения Президента Токаева по поправкам в Конституцию
Тростью и табуреткой: зверское избиение пожилой алматинки сыном шокировало Казнет
О погоде по Казахстану на 3-5 мая рассказали синоптики
Цифровые документы приравняют к бумажным в Казахстане
"Биооружие Билла Гейтса": сотнями тысяч комаров-мутантов пугают казахстанцев в соцсетях
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 2 мая
Токаев примет участие в мероприятиях ко Дню защитника Отечества и Дню Победы
"Уральск, Петропавловск, Павлодар надо отдать России": за провокационный пост завели дело на мужчину в ЗКО
Главы правительств Казахстана и России провели телефонные переговоры
Закон Республики Казахстан
Мертвого младенца в пакете нашли во время субботника в Караганде
Тело пропавшего 19-летнего казахстанского военнослужащего обнаружено в Кыргызстане
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
Процесс получения удостоверений личности автоматизируют в Казахстане
Не все так просто
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
Какой будет погода в мае для казахстанцев
ОСИлим ли?
Стала известна причина гибели лошадей в Атырауской области
Президент поручил акиму Жамбылской области увеличить доходы населения
Участники учений заявили об обмане со стороны военкомата Мангистау
Как будут развивать отрасль машиностроения в Казахстане
Почему Ахмета Байтурсынова называют Учителем нации
Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эксперт
КСК скоро не станет. Что делать жильцам?
Мы не исключаем новых "рецидивов" – Тугжанов о COVID-19 в Казахстане

Читайте также

Спорт
Столичный теннисист завоевал бронзовую медаль Сурдлимпийски…
Спорт , Бокс
Реакция Головкина на поражение Альвареса
Спорт , Бокс
Новые подробности о судьбе трилогии Головкин — «Канело» пос…
Спорт , Бокс
Альварес сенсационно проиграл Биволу

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]