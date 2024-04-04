Первого председателя Сената похоронят в Национальном пантеоне

Фото: Сенат РК

«Церемония прощания в связи с кончиной выдающегося государственного и общественного деятеля, первого председателя Сената, кавалера ордена «Отан», академика Омирбека Байгелди состоится 5 апреля т.г. в 10.00 часов во Дворце мира и согласия», - говорится в сообщении.

Похороны пройдут в Национальном пантеоне 5 апреля в 11.30 часов.

Как сообщалось, видный государственный и политический деятель Байгелди Омирбек, возглавлявший верхнюю палату парламента Казахстана с 1996 по 1999 годы, скончался в среду на 85-м году жизни.

В связи с кончиной Омирбека Байгелди соболезнования выразил глава государства.