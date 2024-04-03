Президент Казахстана скорбит в связи с кончиной Омирбека Байгелди

Первый председатель Сената Казахстана скончался в среду на 85-м году жизни, передает Kazpravda.kz

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Президент выразил соболезнования в связи с кончиной выдающегося государственного и общественного деятеля, первого председателя Сената парламента, кавалера ордена «Отан», академика Омирбека Байгелди.

«Омирбек Байгелдиулы был выдающейся личностью, стоявшей у истоков обретения суверенитета нашей страной, гражданином, отдававшим все свои силы во благо развития нашей Родины. Он внес большой вклад в становление парламента Республики Казахстан. Благодаря своему богатому жизненному опыту и исключительным человеческим качествам, он снискал уважение в обществе. Имя и светлый образ Омирбека Байгелдиулы, который оставил яркий след в истории страны, навсегда останутся в нашей памяти», – говорится в телеграмме президента.

Как сообщалось, видный государственный и политический деятель Байгелди Омирбек, возглавлявший верхнюю палату парламента Казахстана с 1996 по 1999 годы, скончался в среду на 85-м году жизни.