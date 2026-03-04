Первую национальную премию за лучшие ИИ-проекты госорганов запустили в РК

172
Дана Аменова
специальный корреспондент

Конкурс включает шесть номинаций

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

МИИЦР совместно с АДГС объявили о запуске национальной премии AI Governance Cup, направленной на развитие практики применения искусственного интеллекта и его системное внедрение в государственном и квазигосударственном секторе, а также в деятельности местных исполнительных органов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства 

Как напомнили в министерстве, Глава государства объявил 2026 год Годом цифровизации и искусственного интеллекта. Внедрение ИИ в ключевые сферы государственного управления обозначено в качестве одного из приоритетных направлений развития страны. Премия станет практическим инструментом реализации задач через поддержку проектов, демонстрирующих прикладную ценность и измеримые результаты.

Премия присуждается на конкурсной основе за значимые достижения в цифровизации и внедрении ИИ-решений в государственном управлении.

Конкурс включает шесть номинаций:

1. «AI Азаматтарға Қызмет» - ИИ-проекты государственного сектора, улучшающие качество сервисов для населения.
2. «AI Экономика» - ИИ-проекты в сфере экономики.
3. «AI Әлеуметтік Саясат» - ИИ-проекты в сфере социальной политики.
4. «AI Қауіпсіздік» - ИИ-проекты в сфере безопасности.
5. «AI Өңір» - ИИ-проекты, реализованные местными исполнительными органами.
6. «AI Квазисектор» - ИИ-проекты организаций квазигосударственного сектора.

Приём заявок осуществляется со 3 по 13 марта на сайте govtec.kz/ai-governance-cup 

Как уточняется, AI Governance Cup станет площадкой для демонстрации лучших практик внедрения искусственного интеллекта, обмена опытом между государственными органами и продвижения практико-ориентированных решений, основанных на данных и современных технологиях.

#госорганы #премия #ИИ-проекты #AI Governance Cup

