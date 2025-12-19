Фото: пресс-служба Минэнерго

Запуск уникального проекта: платформы – агрегатора для нетто-потребителей состоялся с участием заместителя председателя Комитета государственного энергетического надзора и контроля Минэнерго РК Жалгаса Шогельбаева, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

«Этот проект не эксперимент, а понятная, рабочая модель, которую можно масштабировать и внедрять на других предприятиях — шаг за шагом, без сложных барьеров», – отметил Жалгас Шогельбаев.

Пилотный проект платформы реализован на площадке ТОО «Абайская швейная фабрика», где введена в эксплуатацию солнечная электростанция. Потребитель предоставил только площадку – все остальные задачи взяла на себя Green Platform.

Развитие сектора нетто-потребления – один из приоритетов Минэнерго. Это направление позволяет не только экономить энергию и снижать потери при передаче, но и усиливает устойчивость национальной энергосистемы, обеспечивая баланс при вводе новых СЭС и ВЭС.

С этой целью в 2024 году в законодательство были внесены изменения, стимулирующие бизнес и граждан использовать маломасштабные ВИЭ-установки.

Ключевым условием масштабирования сектора является привлечение инвестиций и развитие технологического аутсорсинга. Green Platform предлагает комплексный подход: от подбора оборудования и установки солнечных панелей «под ключ» до их регулярного обслуживания.

Проект открывает новые возможности для децентрализации и «озеленения» энергетики Казахстана, а также расширяет участие малого и среднего бизнеса в энергопереходе.