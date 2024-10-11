Иномарка вылетела в кювет на трассе Астана - Петропавловск

Первый гололед уже привел к ДТП в Северо-Казахстанской области

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В СКО водитель Hyundai Sonata не справился с управлением и слетел с трассы на гололедице, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД РК

«На 415 км трассы Астана — Петропавловск, вблизи села Рублевка Аккайынского района, водитель Hyundai Sonata не справился с управлением на гололедице и вылетел в кювет. К счастью, ни водитель, ни его супруга не пострадали. Мужчина обратился в полицию. Вызов отработал участковый инспектор Асет Ризыханов, он обратился в ТОО «Зенченко» с просьбой предоставить трактор. В короткий срок иномарка была возвращена на проезжую часть», - рассказали в полиции.

Также содействие попавшему в трудную ситуацию автомобилисту оказали командир батальона патрульной полиции ДП СКО Валихан Оразалин и его заместитель Рустем Испердинов, которые обследовали трассы области.

Полицейские рекомендуют по возможности воздержаться от поездок на летних шинах в условиях непогоды, проявлять осторожность на автодорогах, снижать скорость и увеличивать дистанцию между транспортными средствами.