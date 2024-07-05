Первые в стране круглосуточные библиотеки запустили в Алматы

Общество
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Айгуль Турысбекова

В этом году исполнилось 40 лет со дня образования Централизованой библиотечной сети города, куда входят 28 библиотек.

фото Юрия Беккера

По этому случаю для представителей СМИ был организован пресс-тур. Он стартовал с брифинга в центре Alatau Creative Hub, где директор этой структуры Мейрам Бектембаев рассказал о модернизации библиотек, их важной роли в образовательном процессе и культурной жизни мегаполиса. Сегодня городские библиотеки стали не просто местом книгочтения, но и социально-культурными объектами, на базе которых действуют бесплатные кружки и языковые курсы для взрослых и детей, а также проводятся различные мастер-классы, лекции и другие мероприятия.

Одним из ключевых направлений развития библиотек является внедрение современных технологий, таких как автономные библиотеки, аппараты самообслуживания, рабочие станции для незрячих и слабовидящих людей, позволяющие существенно облегчить работу библиотекарей и сделать услуги более доступными для всех слоев общества. По словам Мейрама Бектембаева, библиотечный фонд города сегодня составляет 1 322 904 единицы. Теперь каждый желающий может на сайте библиотеки ознакомиться с электронным каталогом и, не выходя из дома, найти нужную ему книгу. К слову, в ходе проведенной инвентаризации обнаружены уникальные книги, датированные XVII–XIX, началом XX веков.

Сегодня внедрена автоматизированная информационная система, позволяющая создать единый читательский билет и выдавать его удаленно, автоматизировать многие бизнес-процессы, вести учет документов по международным стандартам. Пристальное внимание уделяется людям с особыми потребностями, в частности, незрячим читателям. Хотя в Алматы есть единственная республиканская библиотека для незрячих и слабовидящих граждан, но, учитывая, что город большой, на базе филиалов создаются рабочие места для граждан с особыми потребностями. К слову, в этом мы лично убедились во время знакомства с работой центра Alatau Creative Hub, где создан специальный стеклянный кабинет с необходимым оборудованием.

Библиотеки являются не просто местом хранения и выдачи книг для чтения, они становятся центрами коммуникаций. Перестроен формат их работы, проводятся опросы в соцсетях, выслушиваются предложения горожан об организации дополнительных кружков для детей. Планируется открыть шахматные кружки во всех библиотеках.

– Мы недавно обратились в Федерацию шахмат РК, чтобы они помогли нам организовать подобные кружки в каждой библиотеке. Чтение и шахматы – взаимосвязанные интеллектуальные занятия, которые пойдут на пользу подрастающему поколению. Все кружки и дополнительные занятия в рамках креативной индустрии также проходят бесплатно, – отметил спикер.

Говоря о перспективах расширения библиотечной сети, Мейрам Бектембаев отметил, что необходимо открыть еще 20 библиотек в разных районах мегаполиса, так как за последнее десятилетие город стремительно вырос. В конце текущего года откроются три современные библиотеки в Турксибском, Наурызбайском и Жетысуском районах в отдельно стоящих зданиях.

Большое внимание уделяется международным стажировкам библиотекарей, ведь специалисты должны шагать в ногу со временем, быть конкурентными и служить примером для молодых коллег. Так, в прошлом году 12 библиотекарей получили опыт в Южной Корее, в нынешнем десять специалистов ознакомились с работой библиотек Германии и Щвейцарии. По итогам этой стажировки ими разработаны новые проекты.

– Библиотекарь – это не просто профессия, это миссия, открывающая людям мир знаний, информации, – считает Мейрам Бектембаев.

Без сомнения, последние годы библиотеки Алматы переживают настоящий бум и второе рождение, они превратились в центры притяжения для людей всех возрастов. Ярким свидетельством этого является Alatau Creative Hub, где первый этаж отдан биб­лиотеке. Зал разделен на различные зоны, есть бесплатный Интернет, проводятся встречи, занятия в различных кружках. Мы встретили там представителей всех поколений. Большой популярностью среди посетителей пользуются в последнее время встречи со звездами шоу-бизнеса, деятелями культуры, музыкантами и спортсменами, что мотивирует молодежь к самореализации. Второй этаж здания предоставляет услуги для развития креативной индустрии, там находятся различные лаборатории, кружки робототехники.

Доставлять не только еду,
но и духовную пищу

По словам Мейрама Бектембаева, внедряется метод самообслуживания читателей. До конца текущего года стоит задача внедрения максимального доступа к книгам, библиотеки самообслуживания будут установлены в торговых центрах, на станциях метро, в ЦОНах, тех локациях, где люди проводят время. И немаловажен тот факт, что три библиотеки работают теперь круглосуточно – это тоже расширяет возможности доступа читателей к книгам.

– Современный ритм жизни не позволяет людям выделить время и прийти в библиотеку, поэтому мы решили сделать ее более доступной, – говорит спикер. – Планируется создать службу доставки книг на дом, думаю, что это актуальный вопрос для людей с особыми потребностями и тех, кто вынужден долгое время находиться дома. До конца года эта услуга будет протестирована, и если выявится большая потребность в ней, она будет организована с использованием службы доставки. Еду нам доставляют, а теперь и духовную пищу будут приносить на дом, – сказал руководитель сети библиотек.

Кроме того, планируется внед­рить систему оповещения читателей о поступлении новой литературы, также идет разработка мобильного приложения, которое будет доступно каждому человеку.

Особое место в системе биб­лиотек Алматы занимает Детская библиотека им. Бегалина. Это знаковый и культовый ­объект города, который посещали несколько поколений алматинцев. Она требует капитального ремонта, но учитывая, что здание является памятником архитектуры республиканского значения, выделены средства на разработку научно-реставрационного проекта и проектно-сметной документации. Исполнителем работ является «Казреставрация». По плану, в следующем году начнется ее ремонт.

Посетив несколько библиотек города, мы убедились, что каж­дая из них имеет свое неповторимое лицо, каждый квадратный метр площади использован рационально, и всюду кипит жизнь. Не раз встречали студентов-медиков из Индии, которые говорят, что несколько раз в неделю обязательно занимаются в биб­лиотеке, где есть возможности для получения знаний. В филиа­ле № 4 по проспекту Абая мы обратили внимание на аксакала, который сидел за компьютером. Как оказалось, Евгению Сергеевичу 87 лет, он экономист по образованию, является одним из постоянных посетителей этого зала и ежедневно приходит в библиотеку, чтобы ознакомиться с новостями, почитать литературу на тему науки, медицины. Он считает, что это важно для поддержания интеллектуального состояния.

Знакомство с работой библио­тек города позволило журналис­там увидеть все преобразования своими глазами, узнать о нов­шествах и услугах, которые предоставляют сегодня библио­теки, и рассказать о них вам, потенциальные читатели.

#Алматы #библиотека #круглосуточная библиотека

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