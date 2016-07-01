Статьи Первые в Центральной Азии Адина НУРБЕРГЕН

Казахстан первым из государств Центральной Азии вошел в состав СБ ООН. Наша республика будет участвовать в Совете Бе­зопасности от Азиатско-Тихоокеанской группы государств в течение двух лет. Официально в права непостоянного члена СБ ООН Казахстан вступит с 1 января 2017 года.



– Как отметил Глава государства в своем Обращении, вхождение в совет – важнейшее историческое событие для суверенного Казахстана, – подчеркнул на брифинге директор Экспертного института Европейского права и прав человека, член Общественного совета Министерства иностранных дел РК Марат Башимов. – Казахстану выразили доверие 53 азиатских государства при выдвижении кандидатуры, и далее при голосовании членство нашей республики поддержали 138 стран. Это говорит о достижениях Казах­стана во внешней политике, о высоком международном авторитете Главы нашего государства на международном уровне.

Эксперт обратил внимание на то, что свое влияние на исход голосования оказал и выдвинутый Президентом Нурсултаном ­Назарбаевым на 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Манифест «Мир. XXI век».



– В этом документе изложена программа построе­ния безъядерного мира, мира без оружия массового уничтожения и войн, – добавил М. Башимов. – Эти идеи понятны всем странам, всем людям, живущим на планете, потому что ни одна война никогда не приводила к каким-либо позитивным результатам. Войны отбрасывают государства на десятилетия и даже на столетия назад в развитии. Поэтому шаги, предложенные Главой государства в Манифесте, актуальны для всех стран – участниц ООН и являются отражением тех тенденций и идей, с которыми Казахстан придет в Совет Безопасности ООН.

Говоря о деятельности СБ ООН, эксперт сделал акцент на том, что решения этого органа имеют императивный характер. К вопросам, которые решаются в этом совете, относится, помимо прочего, направление миротворческих миссий ООН в другие страны. На заседаниях будут рассматриваться также проблемы продовольственной, водной, энергетической безопасности, борьбы с терроризмом и другие актуальные для многих стран аспекты.



– Казахстан может председательствовать в Совете Безопасности, может формировать повестку дня, выносить актуальные вопросы для обсуждения, – уточнил правовед. – Сейчас эксперты отмечают, что другие государства уже обращаются к Казахстану с предложениями поднять те или иные проблемы в ООН.

Как было отмечено на брифинге, избрание Казах­стана непостоянным членом Совета Безопасности подтверждает, что за 25 лет независимости Казахстан доказал свою состоятельность и завоевал авторитет на мировой арене.

