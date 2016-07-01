Статьи
Первые в Центральной Азии
Адина НУРБЕРГЕН
Казахстан первым из государств Центральной Азии вошел в состав СБ ООН. Наша республика будет участвовать в Совете Бе­зопасности от Азиатско-Тихоокеанской группы государств в течение двух лет. Официально в права непостоянного члена СБ ООН Казахстан вступит с 1 января 2017 года.

– Как отметил Глава государства в своем Обращении, вхождение в совет – важнейшее историческое событие для суверенного Казахстана, – подчеркнул на брифинге директор Экспертного института Европейского права и прав человека, член Общественного совета Министерства иностранных дел РК Марат Башимов. – Казахстану выразили доверие 53 азиатских государства при выдвижении кандидатуры, и далее при голосовании членство нашей республики поддержали 138 стран. Это говорит о достижениях Казах­стана во внешней политике, о высоком международном авторитете Главы нашего государства на международном уровне.
Эксперт обратил внимание на то, что свое влияние на исход голосования оказал и выдвинутый Президентом Нурсултаном ­Назарбаевым на 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Манифест «Мир. XXI век».

– В этом документе изложена программа построе­ния безъядерного мира, мира без оружия массового уничтожения и войн, – добавил М. Башимов. – Эти идеи понятны всем странам, всем людям, живущим на планете, потому что ни одна война никогда не приводила к каким-либо позитивным результатам. Войны отбрасывают государства на десятилетия и даже на столетия назад в развитии. Поэтому шаги, предложенные Главой государства в Манифесте, актуальны для всех стран – участниц ООН и являются отражением тех тенденций и идей, с которыми Казахстан придет в Совет Безопасности ООН.
Говоря о деятельности СБ ООН, эксперт сделал акцент на том, что решения этого органа имеют императивный характер. К вопросам, которые решаются в этом совете, относится, помимо прочего, направление миротворческих миссий ООН в другие страны. На заседаниях будут рассматриваться также проблемы продовольственной, водной, энергетической безопасности, борьбы с терроризмом и другие актуальные для многих стран аспекты.

– Казахстан может председательствовать в Совете Безопасности, может формировать повестку дня, выносить актуальные вопросы для обсуждения, – уточнил правовед. – Сейчас эксперты отмечают, что другие государства уже обращаются к Казахстану с предложениями поднять те или иные проблемы в ООН.
Как было отмечено на брифинге, избрание Казах­стана непостоянным членом Совета Безопасности подтверждает, что за 25 лет независимости Казахстан доказал свою состоятельность и завоевал авторитет на мировой арене.

Популярное

Все
Откровенная правда про устройство мира никому не нужна. Все и так ее знают
В деле о финансовых пирамидах «Индиго 24» и Evolution Corpоration поставлена точка
Умные люди придумали этот бесконечный дорожный ремонт. Как на рыбалке, которая и без трофеев считается успешной
Семейчане жалуются на невыплату заработной платы
Жезказганским педагогам задерживают выплаты по зарплате
Что сделать для повышения эффективности специальных экономических зон?
Причиной крупных лесных пожаров на востоке страны стал пресловутый человеческий фактор
Человек высокого полета
В память о «казахском соловье»
Поздравления от Главы государства
Тепло и свет – без перебоев
Сено горело, как факел
Большой спорт начинается с аулов
Новак Джокович – победитель Astana Open
Герои среди нас
Огонь и дым
Казахстанцы – главная ценность страны
Невиноватая я!
Пятерочка
Источник благополучия
Около 150 тысяч россиян выехали из Казахстана за две недели
Тональность заявления Захаровой не соответствует характеру союзнических отношений – МИД РК
Задержку российских и белорусских дальнобойщиков на границе объяснил глава МИИР
ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ заседания Правительства РК
Экономическое развитие немыслимо без науки
Когда начнется священный месяц Рамазан в 2023 году
Политическая модернизация: необходимые задачи и неожиданные решения
Жители Жаркына, пригородного поселка Семея, возмущены низким качеством ремонтируемой дороги
Рассылку о призыве России стран-участниц ОДКБ на Донбасс распространяют в соцсетях
Женщину с 7-летней дочерью нашли убитыми в Карагандинской области: версию их смерти рассказала бабушка
Будет ли Казахстан возвращать обратно уклонившихся от мобилизации россиян
Токаев принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ
Касым-Жомарт Токаев принял участие в форуме сторонников
Учение ОДКБ стартовало в Казахстане
На 10% подорожали отопление и горячая вода для потребителей Караганды
В Карагандинской области, будет построено 17 новых школ, но зато нет денег на ремонт старых
UNESCO чествовала Ахмета Байтурсынова
Застали с рачком
В Уральске школьник умер перед уроком в классе
Трое уволены и троим объявлены выговоры в СПК «Тобол» за махинации с сахаром и незаконное предоставление земельных участков
Продолжить традицию китайско-казахстанских отношений и открывать новые возможности
Указ Президента Республики Казахстан
Ракета с космическим кораблем напугала казахстанцев – видео
Где и во сколько смотреть трансляцию поединка Головкин – "Канело"
Торговля людьми: более 20 преступлений выявили полицейские Казахстана
Объявлены новшества ЕНТ-2023
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 сентября
Когда столица Казахстана вновь станет Астаной
Реформатор с большой буквы
Об отправленных в Россию вертолетах высказался глава МЧС
Закон Республики Казахстан
Археолог Андрей Астафьев обнаружил в Мангистау древнейший торговый ремесленный центр
Почти на 10 млрд тенге снизили тарифы на комуслуги в 12 регионах
Мусин заехал по "старой доброй привычке" без предупреждения в ЦОН и рассказал, что его там ждало
Единовременную выплату ко Дню пожилых людей получат пенсионеры в Казахстане
Наплыв россиян в Казахстан объяснили в МВД РК
Тарифы страховых выплат пострадавшим от медиков пациентам предложил Минздрав
Указ Президента Республики Казахстан
Позицию Казахстана по референдумам в ЛНР и ДНР обозначили в МИД РК
Правительство полностью потеряло контроль над развитием угольных шахт Караганды – депутат

Читайте также

Статьи
Большой спорт начинается с аулов
Статьи
Источник благополучия
Статьи
Казахстанцы – главная ценность страны
Статьи
Жаркие выходные

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]