Первыми на избирательные участки Усть-Каменогорска пришли гвардейцы

Так же первыми в городе голосовали солдаты воинской части 5518 регионального командования "Шыгыс" Национальной гвардии РК, в 7 часов утра выйдя строем на выборы.

Фото пресс-службы Национальной гвардии РК

В Усть-Каменогорске одними из первых проголосовал с утра весь личный состав воинских частей Регионального командования "Шыгыс" Национальной гв­ардии РК, передает Kazpravda.kz.

Так же первыми в городе голосовали солдаты воинской части 5518 регионального командования "Шыгыс" Национальной гвардии РК, в 7 часов утра выйдя строем на выборы.

Специфика части в том, что её военнослужащие обеспечивают общественный порядок на улицах областного центра. Многие впервые в жизни стали участниками политической кампании, отметили в пресс-службе Нацгвардии.

"Всего по регионально­му командованию "Шыгыс" функционирует 6 участков для голосования, где участвуют не только военнослужащие срочной службы, но и офицеры, и сержанты", - рассказал начальник пресс-службы РгК "Шыгыс" Багдат Амангельды.