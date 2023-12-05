Первыми приходят на помощь

В любую погоду, время суток, жерт­вуя личным временем, они помогают людям бескорыстно, считая это своим призванием и долгом.

Поисковое добровольное движение Lider.kz занимается поиском людей в 17 городах Казахстана, а также сотрудничает с добровольцами из Узбекистана и России. Идея создать структуру появилась после поиска девочки, которая пропала в 2016 году во время семейного отдыха возле реки Нура за поселком Кабанбай-батыра Акмолинской области.

К сожалению, ребенок был найден мертвым – его тело на 11-й день поисков волонтеры обнаружили в двух километ­рах от места отдыха семьи.

– Это были мои первые поиски. Тогда я поняла, что хочу заниматься именно таким делом – искать пропавших людей. Мы решили создать соответствующее движение, – вспоминает основатель волонтерского движения Lider.kz Айза­да Жусупова.

За эти годы волонтерами «Lider.kz Астана» было найдено около трех тысяч человек. Ежегодно в розыске по столице и Акмолинской области находятся 200–250 человек. Кого-то находят, других ищут по сей день.

Чаще всего люди пропадают весной и осенью. Это связано с обострением различных заболеваний, особенно у пожилых. Подростки от 13 до 16 лет сбегают из дома в знак протеста зачас­тую летом, поскольку могут переночевать на улице. Благодаря рассылкам в социальных сетях удается найти более 70% пропавших.

За время существования организации историй с хорошим концом все же больше. Но есть и такие, которые запоминаются на всю жизнь, оставляя неизгладимый след.

– Для меня оказались самыми душераздирающими поиски 13-летнего мальчика, который 16 февраля 2019 года пропал в Астане на станции Сороковая. Он вышел из дома, отправился поиграть на территорию ледового городка и... исчез. Мы запросили у «Астана Су Арнасы» схемы расположения люков, но нам отказали. Волонтеры буквально методом тыка в сугробах обыскивали каждый метр. На третьи сутки нашли мальчика в канализационном колодце в 70 метрах от дома… Увы, он скончался. Самое страшное: после того как мальчишка провалился в люк, в течение двух дней он был еще жив… Я несколько дней проплакала, было очень тяжело, – вспоминает глава волонтерской организации Lider.kz.

Пропажа детей всегда привлекает внимание общественности. Люди звонят, предлагают помощь, кто-то готовит и передает волонтерам еду. И все, кто задействован в поиске, работают безвозмездно. Они всегда рады любой помощи и поддержке, в том числе материальной. Однако спонсоров не так много.

Между тем волонтеры постоянно совершенствуют свои навыки. Так, столичная команда Lider.kz в ДЧС Астаны прошла обучающие курсы по оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим и эвакуационным мероприятиям в мирное и военное время, а также по обеспечению пожарной безопасности, при угрозе и возникновении террорис­тического акта. Также совместно со столичным департаментом по чрезвычайным ситуациям волонтеры прошли обучение по безопасности на льду.

В планах у команды проект по обеспечению безопасности детей-аутистов на улицах города. Надо понимать, что это особенные дети, и к ним нужен особый подход.

Подводя итоги уходящего года, руководитель волонтерского движения Lider.kz Айзада Жусупова отметила:

– Этот год был плодотворный, но в то же время тяжелый и напряженный. Статистика пропавших людей увеличилась. Но, благо, многие нашлись, они живы и здоровы. В этом году мы получили премию «Лучший волонтер года в Казахстане», благодарственные письма от столичного акимата и департамента по чрезвычайным ситуациям. Также мы заключили меморандум с ДЧС Астаны и Акмолинской области. Сегодня тесно сотрудничаем с другими волонтерскими организациями, открыли несколько новых филиалов по розыску пропавших людей.

Главное, считает Айзада Жусупова, всем нужно быть внимательнее и доб­рее друг к другу.

– Очень радостно наблюдать, что в нашей прекрасной стране появляется все больше людей с добрыми сердцами, готовых безвозмездно оказывать помощь близким. Шаг за шагом мы строим общество, для которого эмпатия – не просто красивое слово, а жизненный девиз, – говорит основатель Lider.kz.