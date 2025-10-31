Первый «интеллектуальный» пешеходный переход появился в Костанае

Автодороги
7
Валентина Марущенко
собственный корреспондент по Костанайской области

Его установили в самом центре города по ул. Алтынсарина возле здания Казпочты, передает kazpravda.kz

Фото: автор

«Умный» пешеходный переход состоит из нескольких элементов. В первую очередь это световые приборы, вмонтированные прямо в дорожное полотно, которые синхронно со светофором горят то зеленым, то красным цветом. Также установлены табло, где отображается обратный отчет времени до переключения сигнала в виде цифр с лицевой стороны, а с торца – в виде световой шкалы.

Первый «интеллектуальный» пешеходный переход – опыт, который костанайцы переняли у Китайской народной республики, а частности города Гуанчжоу. При этом бюджет не потратил на его установку ни тиына. «Умный» пешеходный переход – это подарок областному центру от одного из предпринимателей региона.

Руководство же города утверждает, что если новая система покажет свою эффективность, подобные переходы начнут устанавливать рядом со школами.

 

#Костанай #пешеход

Популярное

Все
Стерильно, автономно, бесперебойно
«Жил я тогда на Клеверной улице...»
Заглянуть в древнюю историю тюрков
Итоги открытого Кубка Президента РК
Цифровая революция в глубинке
Хаб больших возможностей
Новая казахстанская AI-платформа превращает ИИ в инструмент для бизнеса
Дорожные службы готовы к зиме
Многоликий Синьцзян: мелодии гранатового края
Все внимание – селу
Тараз обновляет транспортные артерии
Зоозащитники предлагают
Путь сапера. Николай Голубченко разминировал поля и обезвреживал фугасы
Ақ мешіт – символ старого города
В Алматинской области прооперированы сотни домашних собак и кошек
Арман Шекимов вместе с друзьями помог сотням нуждающихся
Якорные проекты нефтяного и газового региона
Огородных дел мастер
Шымкент за гуманное отношение
Право без границ
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Зампред КНБ отправлен в отставку
Шымкент растет и уверенно смотрит в будущее
Марат Ирменов назначен зампредом КНБ
В Кокшетау открылась еще одна инновационная школа
Павлодарский «Иртыш» вернулся в КПЛ
В Астане проходят праздничные концерты ко Дню Республики
Выставка «Казахский тазы» стартовала в Алматы
Капитальный подход к переработке
Телепортация по-казахски: как повороты судьбы могут привести к счастью
Депутаты рассмотрят законопроект о банках и банковской деятельности
С новыми рекордами завершился очередной марафон в Туркестане
День Республики: в Нацархиве открылась выставка "Менің елім – Қазақстан!"
Голубое топливо пришло в Жетысу
Airbus запустила новую линию окончательной сборки в Китае
Экибастуз создает новые кластеры
Есть теперь свой Дом культуры!
Пенсионерам вход бесплатный
Треть урожая ушла под снег
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Чем может гордиться Темиртау?
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Лювак для бодрости
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на октябрь
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области

Читайте также

Завершена реконструкция республиканской трассы Талдыкорган …
В Акмолинской области отремонтировали дорогу, которую жител…
В ВКО завершили последний участок проекта реконструкции тра…
КамАЗ на трёх колёсах в Акмолинской области удивил Казнет

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]