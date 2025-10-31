Его установили в самом центре города по ул. Алтынсарина возле здания Казпочты, передает kazpravda.kz

Фото: автор

«Умный» пешеходный переход состоит из нескольких элементов. В первую очередь это световые приборы, вмонтированные прямо в дорожное полотно, которые синхронно со светофором горят то зеленым, то красным цветом. Также установлены табло, где отображается обратный отчет времени до переключения сигнала в виде цифр с лицевой стороны, а с торца – в виде световой шкалы.

Первый «интеллектуальный» пешеходный переход – опыт, который костанайцы переняли у Китайской народной республики, а частности города Гуанчжоу. При этом бюджет не потратил на его установку ни тиына. «Умный» пешеходный переход – это подарок областному центру от одного из предпринимателей региона.

Руководство же города утверждает, что если новая система покажет свою эффективность, подобные переходы начнут устанавливать рядом со школами.