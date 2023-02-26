Первый казахстанский боксер пробился в финал малого ЧМ
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Казахстанский боксер Оразбек Асылкулов одержал победу в Кубке Странджа в Софии (Болгария), который также называют малым чемпионатом мира, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.
Асылкулов провел полуфинальный бой в весовой категории до 57 килограммов.
Его соперником стал Артур Базеян из Армении, становившийся вице-чемпионом Европы в прошлом году. Казахстанец одержал победу раздельным решением судей.
Отметим, что в составе сборной Асылкулов стал первым финалистом. Также сегодня свой поединок в 1/2 финала в весовой категории до 75 килограммов проведет Нурканат Райыс.