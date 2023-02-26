Первый казахстанский боксер  пробился в финал малого ЧМ

Казахстанский боксер Оразбек Асылкулов одержал победу в Кубке Странджа в Софии (Болгария), который также называют малым чемпионатом мира, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz .

Фото: Olympic.kz

Асылкулов провел полуфинальный бой в весовой категории до 57 килограммов.

Его соперником стал Артур Базеян из Армении, становившийся вице-чемпионом Европы в прошлом году. Казахстанец одержал победу раздельным решением судей.

Отметим, что в составе сборной Асылкулов стал первым финалистом. Также сегодня свой поединок в 1/2 финала в весовой категории до 75 килограммов проведет Нурканат Райыс.