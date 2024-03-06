Первый казахстанский центр акынов-айтыскеров, жыршы-термеши открыли в Таразе

Культура и общество
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

В дальнейшем успешный опыт области будет применен и в других регионах

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

В Таразе состоялось открытие центра, который объединил поэтов-имправизаторов, жыршы-термеши, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Жамбылской области.

В мероприятии приняли участие заместитель акима области Абулхаир Тамабек, поэт, депутат Мажилиса Парламента РК Аманжол Алтай, руководитель управления культуры, архивов и документации Жамбылской области Ерлан Жунисбай, представители творческой интеллигенции.

- Это первый подобный центр в стране. Поэтому в дальнейшем мы постараемся внести свой вклад в распространение успешного опыта Жамбылской области в других регионах.  Мы уверены, что в центре будет проводиться масштабная работа, направленная на развитие духовной культуры, - сказал депутат Мажилиса РК Аманжол Алтай.

Выступили также поэт, жыршы, журналист, деятель культуры РК Серик Кусанбаев, айтыскер, отличник культуры РК Бауыржан Халиолла.

На первом этаже нового центра расположены комната жыршы-термеши, клуб юных айтыскеров, на втором этаже - актовый зал. В ближайшее время здесь планируется открыть студию звукозаписи.

Сотрудники здесь будут изучать искусство айтыса, творческое наследие поэтов и писателей региона.

 

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