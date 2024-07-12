Димаш Кудайберген исполнил саундтрек к новому фильму Джеки Чана

12 июля в прокат вышел долгожданный фильм Джеки Чана «Легенда», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на dimashnews.com

Фото: dimashnews.com

В финале картины звучит саундтрек «This Love» («Эта любовь») в исполнении Димаша Кудайбергена. На музыкальных платформах трек вышел 5 июля.

История нового фильма с самим Джеки Чаном в главной роли рассказывает об археологе Джеке и том, как он вместе со своими учениками находит артефакт, служащий мостом между миром снов и реальностью.

Археолог замечает, что текстура реликвий, обнаруженных при раскопках ледника, очень напоминает нефритовую подвеску, которую он видел в одном из своих снов.

Композитором песни This Love выступил маэстро Нейтан Ванг, музыкальный судья премии «Оскар», много лет работающий с Джеки Чаном. Новая песня – уже третья совместная работа господина Ванга и Димаша.

Напомним, в 2020 году всемирно известный казахстанский певец исполнил саундтрек «Happy» к фильму «Авангард».

Спустя три года казахстанский музыкант выступил на премии Golden Panda в Китае, где вместе с популярной китайской певицей Вэй Вэй исполнил главную музыкальную тему премии Join Hands, также написанную маэстро Нейтаном.