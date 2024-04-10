Пессимистический сценарий возможен в Атырау

Сложившуюся ситуацию в верховьях российских рек эксперты определяют как критически сложную. Что это значит для жителей Уральска и Атырау? Ведь именно эти два казахстанских города находятся ниже по течению.

Для Уральска это означает большой прилив воды через три-четыре дня. Далее на очереди – Атырау. Именно нефтяная столица может принять на себя всю мощь паводковых вод Урала.

По данным Казгидромета, на гидропосту реки Урал в поселке Махамбет за прошедшие сутки подъем уровня воды составил 62 см, в Атырауч– 20 см.

В целях усиления противопаводковых работ Атырау разделили на 107 участков. Здесь работают порядка 500 единиц специальной техники и около 9 тыс. волонтеров. За истекшие сутки усилено 40 км берегоукре­пительных дамб. На особом контроле находится защита инфраструктурных объектов: газопровода, линий электроснабжения, связи. Аналогичные работы ведутся в Индерском и Махамбетском районах, которые находятся вдоль Урала, и на прилегающих территориях.

Ситуация в Жылыойском райо­не, где также объявлен режим ЧС, немного выравнивается. Пик паводка там пройден. По данным областного оперативного штаба, на сегодня подтоплено 2 810 административных зданий и домов, эвакуированы около 31 тыс. жителей.

– Основной акцент сделан на сохранение неподтопленных территорий и откачку воды. В этих целях только за прошедший день уложено около 54 тысяч штук мешкотары и отсыпано порядка 200 тонн инертного материала. С 6 апреля начаты работы по откачке воды в городе Кульсары. В работах задействованы порядка семи тысяч человек. Для увеличения пропускной способности течения в сторону Каспийского моря принято решение произвести наземные подрывы дельты реки Жем. С 5 по 8 апреля произведено восемь таких подрывов. В целом по каналу в городе Кульсары наблюдается снижение уровня воды на 15 сантиметров, – рассказал пресс-секретарь акима Атырауской области Руслан Жумагазиев.