Ping Pong Challenge Almaty - 2023 прошел в КазНУ

В канун праздника Наурыз в Казахском национальном университете имени аль-Фараби прошел республиканский турнир по настольному теннису среди вузов Ping Pong Challenge Almaty - 2023. В турнире приняли участие 24 команды из 19 вузов.

Пресс служба КазНУ имени аль-Фараби

С поздравительной речью открыла спортивное мероприятие член правления – проректор по операционной деятельности Казахского национального университета имени аль-Фараби Асель Уалиева. Она пожелала участникам удачи и подчеркнула важность турнира.

«В прошлом году глава государства Касым-Жомарт Токаев дал специальное поручение по новому формату празднования Наурыз мейрамы и повышению его значимости. В связи с этим была подготовлена новая концепция празднования Наурыз мейрамы. Одно из ее приоритетных направлений – организация массовых мероприятий и спортивных игр. Сегодняшний республиканский чемпионат по настольному теннису среди команд вузов проводится в рамках данной концепции. Цель мероприятия – пропаганда здорового образа жизни среди молодежи», – сказала проректор университета.

Напомним, Национальная федерация настольного тенниса Казахстана была создана в 1993 году. Глава государства Касым-Жомарт Токаев возглавлял эту организацию более 13 лет. В рамках официальных визитов в страны мира президент играет в пинг-понг с главами государств.

По итогам соревнований первое призовое место заняла команда Университета Сулеймана Демиреля, второе – Университет Narxoz, а третье – команда Казахского национального университета имени аль-Фараби.

Победителям соревнований были вручены дипломы и кубок чемпионата.