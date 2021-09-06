​Пищепром KZ: наверстать упущенное

Спасти переработчика
Галия Акимбекова, исполняющая обязанности председателя правления ТОО «Казахский НИИ экономики АПК и развития сельских территорий», доктор экономических наук, профессор, к основным причинам, сдерживающим развитие переработки сельскохозяйственной продукции в Казахстане, в первую очередь относит территориальную разобщенность технологически взаимосвязанных отраслей. Это не позволяет эффективно реализовывать огромные возможности сырьевой базы республики, в полном объеме удовлетворять потребности населения в основных видах продовольствия.
Кроме того, по ее словам, не производится в достаточном объеме сельскохозяйственное сырье, пригодное для промышленной переработки, не развита инфраструктура в сферах закупа, хранения, первичной обработки, транспортировки и сбыта продукции, способная своевременно доставить ее до переработчиков и рынков.
Как следствие, перерабатывающие предприятия не загружены на полную мощь, а недостаточное производство готовых (переработанных) продуктов питания ведет к увеличению импортных поставок плодоовощеконсервной продукции, колбас и консервов из мяса, сыров, сливок, сгущенного молока и других видов продовольствия.
Между тем на актуальность и приоритетность решения данной проблемы неоднократно указывал Глава государства Касым-Жомарт Токаев. В Посланиях народу Казахстана Президент отмечал, что необходимо отходить от сырьевой направленности экспорта сельхозпродукции, которая достигла 70%, в то время как перерабатывающие предприятия загружены всего на 40%. Он поручил сформировать сеть крупных экосистем по производству и переработке мяса, фруктов, овощей, сахара, зерновых, масличных культур, молочной продукции.
Для решения этих задач Министерство сельского хозяйства в рамках реализации Национального проекта по развитию АПК РК на 2021–2025 годы поставило цель на 80% насытить внутренний рынок социально значимыми продовольственными товарами отечественного производства, в том числе продуктами, в значительной части импортируемыми из сопредельных стран. Речь идет о мясе птицы, колбасных изделиях, сырах, твороге и сахаре.
К 2025 году объем экспорта переработанной продукции АПК достигнет 2 214 млн долларов. В топ-6 экспортных позиций входят мука, масло подсолнечное и рапсовое, макароны, хлопок-волокно, филе рыбы.
Планируется сформировать семь экосистем вокруг крупных инвестпроектов по: производству и глубокой переработке зерновых мощностью 300 тыс. тонн – в Северном Казахстане; производству и переработке баранины мощностью 15 тыс. и говядины мощностью 20 тыс. тонн – в Алматинской и Актюбинской областях; производству и переработке молока мощностью 204 тыс. тонн в Алматинской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях; производству и переработке плодов, овощей и фруктов мощностью по 5 тыс. тонн в Алматинской, Жамбылской и Туркестанской областях; производству и переработке масличных культур общей ежегодной мощностью 700 тыс. тонн в Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской и Акмолинской областях; производству сахара общей мощностью 150 тыс. тонн в год в Алматинской и Жамбылской областях.
К слову, это не первый проект спасения переработки аграрной продукции. В декабре 2013 года Правительством уже принимался комплексный план мероприятий по развитию переработки сельскохозяйственной продукции и пищевой промышленности на 2013–2020 годы. Тогда, почти 8 лет назад, Министерство сельского хозяйства РК сообщало, что объем производства продуктов питания в 2012 году в денежном выражении составил 830 млрд тенге, или 5,5 млрд долларов. При этом было импортировано продукции на 3 млрд долларов и экспортировано на 1,1 млрд долларов. Таким образом, доля отечественного производства в общем объеме потребления в те годы составляла около 60%, остальные 40% импортировались.
С какими же достижениями подошла переработка к 2020 году? За январь – декабрь 2020 года было произведено продуктов питания на 1,9 трлн тенге. В отраслевом ведомстве отметили рост производства сливочного масла, муки, переработанного риса, колбасных изделий, макарон, молока и кисломолочных продуктов, сыра и творога. Действительно, высока доля собственного производства готового (переработанного) молока (583,7 тыс. тонн, или 95,4%) и масла сливочного (22,7 тыс. тонн, 75,9%), однако по-прежнему завозятся в страну до 47,5 тыс. тонн молока и сливок сгущенных (83,2%), 183,4 тыс. тонн курятины (54,7%), 38,4 тыс. тонн колбасных изделий (47,2%), 418 тыс. тонн сахара (74,1%).
Комментируя эти статданные, Галия Акимбекова отмечает, что, решив проблемы отрасли и разработав эффективный механизм реализации поставленных в Нацпроекте задач, за 2021–2025 годы вполне реально достичь импортозамещения основных продуктов питания.
Как лебедь, рак и щука
– Неразвитость инфраструктуры закупа, хранения, транспортировки и сбыта сельхозпродукции, особенно в отдаленных районах, не позволяет своевременно доставлять ее до мест переработки или оптово-розничной продажи.
Множество посредников встают на пути от производителя до потребителя, – продолжает Галия Акимбекова. – Переработку сдерживает мелкотоварный характер сельхозпроизводства. Высокий удельный вес личных подворных хозяйств в общем объеме валовой продукции АПК оборачивается низким качеством сдаваемого сырья, которое оказывается непригодным для промышленной переработки. Кроме того, у производителей сельхозпродукции, как правило, недостаточно собственных средств для ее оперативной доставки на переработку, а у перерабатывающих предприятий – для ее закупки.
Фермеров не устраивают низкие закупочные цены, диктуемые заводами, поскольку они не покрывают затрат, вложенных производителями сырья. А переработчики, в свою очередь, постоянно сетуют на высокие производственные издержки из-за повышения тарифов на тепловую и электроэнергию, воду, подорожание технологического оборудования.
Все эти экономические и инфраструктурные нестыковки между производителями и переработчиками аграрного сырья приводят к низкой загруженности мощностей перерабатывающих предприятий АПК.
Недостаточная оснащенность или отсутствие холодильного, упаковочного и другого оборудования сдерживают эффективное продвижение продукции от производителя до потребителя по всей технологической цепочке «производство – переработка – упаковка – транспортировка – сбыт».
По словам Галии Акимбековой, высокие тарифы на электроэнергию, воду, морально и физически устаревшее технологическое оборудование, устаревшая система контроля качества как сырья, так и готовой продукции, отсутствие согласованных, заинтересованных отношений между предприятиями смежных отраслей также не позволяют эффективно использовать потенциал сельского хозяйства.
Из года в год эти проблемы не решаются, а потому казахстанские производители все чаще вынуждены конкурировать с зарубежными. Импортные продукты зачастую выигрывают в технологии обработки и упаковки. Даже производство в сопредельных государствах может быть дешевле, что приводит к удешевлению импортной продукции.
Лидеры не справляются
Между тем приоритетными отраслями казахстанского АПК являются зерновая, молочная, мясная, плодоовощная, масложировая.
– Так, в прошлом году хлеборобы собрали 19,5 миллиона тонн зерна. Из них было переработано всего 4 миллиона тонн. При наличии производственных мощностей, рассчитанных на 11,8 миллиона тонн сырья, доля переработки составила 21,5%. Переработчики зерна Костанайской области были загружены на 41,8%, Северо-Казахстанской – на 24,9%, Акмолинской – на 21%, – приводит пример Галия Акимбекова.
Казалось бы, республика располагает крупной сетью элеваторов и хлебоприемных предприятий, зернохранилищ. В числе конкурентных преимуществ – высокое качество зерна, поступающего на переработку, техническая оснащенность предприятий отрасли. На руку близость потенциальных экспортных рынков: высокий покупательский спрос предопределил развитие внешней торговли (около 80% произведенной муки поставляется за рубеж). Однако результаты анализа состояния зернопереработчиков позволили ученым выявить ряд проблем.
– Отсутствие четкого баланса продовольственного зерна, нестабильность зернового рынка, связанная с ценовой конъюнктурой, несовершенство учета и контроля наличия и использования зерна, не позволяющие рассчитать реальную потребность объемов его переработки для насыщения внутреннего рынка. Добавьте сюда высокие затраты на транспортировку, слабую логистику продвижения продукции от производителя до потребителя... Не могу не сказать о слабой материально-технической базе элеваторов, треть которых нуждается в реконструкции и модернизации, – говорит руководитель института.
Молочная отрасль. На сегодня в республике функционирует более 150 предприятий по переработке молока. Их общая производственная мощность – 1 980 тыс. тонн в год, при этом они загружены на 66,6%: 1 318,6 тыс. тонн переработанного сырья при производстве 6 051,4 тыс. тонн сырого молока.
Основные производители молока сосредоточены в Восточно-Казахстанской, Алматинской, Туркестанской и Северо-Казахстанской областях. Тут же расположены и основные заводы-переработчики. Загружены они на 81–84%, за исключением предприятий Восточно-Казахстанской области (35%). В других областях, наоборот, недостаточно производственных мощностей, да и действующие загружены далеко не полностью, при этом доля переработки сырого молока по стране составляет 21,8%.
Главная причина того, как поясняет Галия Акимбекова, отсутствие достаточного объема качественного молока, пригодного для глубокой переработки, неразвитость системы заготовки, первичной обработки, транспортировки, хранения и сбыта молочной продукции.
Таким образом, на рынке готовой молочной продукции из продуктов с казахстанским содержанием доминируют: жидкое обработанное молоко (96,0%), сливочное масло (89,8%), йогурты, сквашенное молоко и сливки (89,2%). Им значительно уступают сыры и творог (57,0%), сгущенное молоко и сливки (26,8%).
Практически полностью импортным является лишь сегмент сухого молока (доля местного производства всего 1,8%).
Другое приоритетное направление отечественного АПК – мясная отрасль, в которой работают более 250 мясоперерабатывающих предприятий общей мощностью 524 тыс. тонн при производстве мяса в объеме 1 168,6 тыс. тонн.
В 2020 году в Казахстане было переработано лишь 240 тыс. тонн, доля переработки – чуть более 20%. Больше всего мяса выращивается в Алматинской, Восточно-Казахстанской и Туркестанской областях, при этом мясоперерабатывающих мощностей здесь явно не хватает. Это подтверждает необходимость наращивания мощностей мясокомбинатов, дальнейшего развития системы заготовки, первичной обработки, глубокой переработки с использованием безотходного производства, транспортировки, хранения и сбыта мясной продукции.
На внутреннем рынке мяса и мясопродуктов в 2017–2020 годах наблюдался подъем производства на 12,4%, а потребление мяса на душу населения за этот период выросло на 8,7% – до 74,9 кг/год. При этом только в 2020 году Казахстан импортировал 38,3 тыс. тонн колбасных изделий на 79,1 млн долларов, мясных и мясорастительных консервов – 14,6 тыс. тонн на 30 млн долларов.
По итогам четырех месяцев текущего года уровень обеспеченности спроса на колбасы и аналогичные изделия из мяса сократился до 58,9% против 63,3% годом ранее. Как сообщает energyprom.kz, производство в секторе сохранилось на прошлогоднем уровне, но импорт вырос на 20,4% – до 13,1 тыс. тонн.
– Развитие молочной и мясной отраслей сдерживает слабая сырьевая база, которая держится на мелкотоварном производстве. К примеру, около 72% молока производится в личных хозяйствах. Из-за разведения низкопородного скота, отсутствия качественных кормов, несоблюдения рациона питания, применения ручной дойки на переработку попадает недостаточное количество сырья, и то низкого качества. Выращивание племенного поголовья не всем сельчанам по карману. Действующее государственное субсидирование в большей мере нацелено на крупных производителей, мелкие и средние хозяйства не охвачены господдержкой, несмотря на их высокий вклад в общий объем производства молока, – поясняет Галия Акимбекова.
Ввиду большой концентрации производства в личных хозяйствах невозможно экономически эффективное интенсивное развитие и внедрение новых технологий. Такая база не обеспечивает равномерных поставок качественного сырья в течение года из-за неразвитости торгово-логистической системы, отсутствия объектов по первичной переработке молока, убою скота, особенно в отдаленных районах. К тому же свой отпечаток накладывает и сезонность удоев.
Пора действовать. Но как?
Преодолеть мелкотоварный характер производства можно, организовав сельскохозяйственные кооперативы, которые станут эффективным средством защиты интересов аграриев, решения проблем сбыта, хранения и первичной переработки сельхозпродукции. Кооперативные откормочные площадки, убойные цеха, молокоприемные пункты и другие подобные инфраструктурные объекты позволят добиться повышения объема производства и переработки молока, мяса, контроля их качества, а значит, загрузить перерабатывающие заводы.
– Укрепить позиции сельхозкооперативов смогут и пилотные проекты по развитию кооперационной цепочки на селе «от поля до прилавка». Мы полагаем, что они станут эффективным механизмом продвижения сельхозпродукции от производителя до потребителя по технологической цепочке «производство – хранение – переработка – сбыт». Для обеспечения стабильного сбыта произведенной сельскохозяйственной продукции и продвижения ее до потребителя без посредников необходимо создать сеть районных оптово-распределительных центров (ОРЦ). Они позволят животноводам, в том числе кооперативам, реализовать продукцию в ОРЦ, сократить транспортные расходы. Для формирования крупных партий продовольствия, распределения их на внутреннем рынке и на экспорт необходимы региональные торгово-логистические центры (ТЛЦ), – предлагает профессор.
Создание ОРЦ и ТЛЦ, по ее словам, будет способствовать росту доходов производителей, сокращению цепи посредников между производителем и потребителем. Экосистемы вокруг крупных инвестпроектов по производству и переработке мяса и молока помогут снизить стоимость конечной продукции за счет выстроенной цепочки производства, переработки и сбыта продукции.
Меры государственной поддержки в виде инвестиционных субсидий для приобретения оборудования, льготного кредитования и налогообложения позволят ускорить развитие переработки сельхозпродукции.
– В рамках программы развития животноводства путем предоставления инвестсубсидий необходимо стимулировать выращивание фуражных культур (овес, ячмень). Затраты на определение качества продукции, транспортную логистику, хранение зерна на элеваторах возмещать аграриям в виде дотаций и других выплат, – считает Галия Акимбекова.
Фермерам следует акцентировать усилия на повышении качества зерна и расширении его ассортимента. Для этого необходимо целевое стимулирование выращивания твердых и сильных сортов пшеницы, востребованных на внешнем рынке. Введение стандартизации зерновой продукции и сертификации технологического оборудования, классификации по номенклатуре продукции из зернового сырья (мука, сухая клейковина, биоэтанол и прочее) и стандартов качества продукции согласно международным требованиям ИСО и ХАСП будет способствовать росту экспорта.
Экономический эффект от развития системы «производство – переработка – транспортировка – реализация» позволит получить и социальный эффект – создать новые рабочие места, сократить безработицу и повысить занятость на селе.