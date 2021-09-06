​Пищепром KZ: наверстать упущенное

Спасти переработчика

Галия Акимбекова, исполняю­щая обязанности председателя правления ТОО «Казахский НИИ экономики АПК и развития сельских территорий», доктор экономических наук, профессор, к основным причинам, сдерживающим развитие переработки сельскохозяйственной продукции в Казахстане, в первую очередь относит территориальную разобщенность технологически взаимосвязанных отраслей. Это не позволяет эффективно реализовывать огромные возможнос­ти сырьевой базы республики, в полном объеме удовлетворять потребности населения в основных видах продовольствия.

Кроме того, по ее словам, не производится в достаточном объеме сельскохозяйственное сырье, пригодное для промышленной переработки, не развита инфраструктура в сферах закупа, хранения, первичной обработки, транспортировки и сбыта продукции, способная своевременно доставить ее до переработчиков и рынков.

Как следствие, перерабатывающие предприятия не загружены на полную мощь, а недостаточное производство готовых (переработанных) продуктов питания ведет к увеличению импортных поставок плодоовощеконсервной продукции, колбас и консервов из мяса, сыров, сливок, сгущенного молока и других видов продовольствия.

Между тем на актуальность и приоритетность решения данной проблемы неоднократно указывал Глава государства Касым-Жомарт Токаев. В Посланиях народу Казахстана Президент отмечал, что необходимо отходить от сырьевой направленности экспорта сельхозпродукции, которая достигла 70%, в то время как перерабатывающие предприятия загружены всего на 40%. Он поручил сформировать сеть крупных экосистем по производству и переработке мяса, фруктов, овощей, сахара, зерновых, масличных культур, молочной продукции.

Для решения этих задач Министерство сельского хозяйства в рамках реализации Национального проекта по развитию АПК РК на 2021–2025 годы поставило цель на 80% насытить внутренний рынок социально значимыми продовольственными товарами отечественного производства, в том числе продуктами, в значительной части импортируемыми из сопредельных стран. Речь идет о мясе птицы, колбасных изделиях, сырах, твороге и сахаре.

К 2025 году объем экспорта переработанной продукции АПК достигнет 2 214 млн долларов. В топ-6 экспортных позиций входят мука, масло подсолнечное и рапсовое, макароны, хлопок-волокно, филе рыбы.

Планируется сформировать семь экосистем вокруг крупных инвестпроектов по: производству и глубокой переработке зерновых мощностью 300 тыс. тонн – в Северном Казахстане; производству и переработке баранины мощностью 15 тыс. и говядины мощностью 20 тыс. тонн – в Алматинской и Актюбинской областях; производству и переработке молока мощностью 204 тыс. тонн в Алматинской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях; производству и переработке плодов, овощей и фруктов мощностью по 5 тыс. тонн в Алматинской, Жамбылской и Туркестанской областях; производству и переработке масличных культур общей ежегодной мощностью 700 тыс. тонн в Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской и Акмолинской областях; производству сахара общей мощностью 150 тыс. тонн в год в Алматинской и Жамбылской областях.

К слову, это не первый проект спасения переработки аграрной продукции. В декабре 2013 года Правительством уже принимался комплексный план мероприятий по развитию переработки сельскохозяйственной продукции и пищевой промышленности на 2013–2020 годы. Тогда, почти 8 лет назад, Министерство сельского хозяйства РК сообщало, что объем производства продуктов питания в 2012 году в денежном выражении составил 830 млрд тенге, или 5,5 млрд долларов. При этом было импортировано продукции на 3 млрд долларов и экспортировано на 1,1 млрд долларов. Таким образом, доля отечественного производства в общем объеме потребления в те годы составляла около 60%, остальные 40% импортировались.

С какими же достижениями подошла переработка к 2020 году? За январь – декабрь 2020 года было произведено продуктов питания на 1,9 трлн тенге. В отраслевом ведомстве отметили рост производства сливочного масла, муки, переработанного риса, колбасных изделий, макарон, молока и кис­ломолочных продуктов, сыра и творога. Действительно, высока доля собственного производства готового (переработанного) молока (583,7 тыс. тонн, или 95,4%) и масла сливочного (22,7 тыс. тонн, 75,9%), однако по-прежнему завозятся в страну до 47,5 тыс. тонн молока и сливок сгущенных (83,2%), 183,4 тыс. тонн курятины (54,7%), 38,4 тыс. тонн колбасных изделий (47,2%), 418 тыс. тонн сахара (74,1%).

Комментируя эти статданные, Галия Акимбекова отмечает, что, решив проблемы отрасли и разработав эффективный механизм реализации поставленных в Нацпроекте задач, за 2021–2025 годы вполне реально достичь импортозамещения основных продуктов питания.

Как лебедь, рак и щука

– Неразвитость инфраструктуры закупа, хранения, транспортировки и сбыта сельхозпродукции, особенно в отдаленных районах, не позволяет своевременно доставлять ее до мест переработки или оптово-розничной продажи.

Множество посредников встают на пути от производителя до потребителя, – продолжает Галия Акимбекова. – Переработку сдерживает мелкотоварный характер сельхозпроизводства. Высокий удельный вес личных подворных хозяйств в общем объеме валовой продукции АПК оборачивается низким качеством сдаваемого сырья, которое оказывается непригодным для промышленной переработки. Кроме того, у производителей сельхозпродукции, как правило, недостаточно собственных средств для ее оперативной доставки на переработку, а у перерабатывающих предприятий – для ее закупки.

Фермеров не устраивают низкие закупочные цены, диктуемые заводами, поскольку они не покрывают затрат, вложенных производителями сырья. А переработчики, в свою очередь, постоянно сетуют на высокие производственные издержки из-за повышения тарифов на тепловую и электроэнергию, воду, подорожание технологичес­кого оборудования.

Все эти экономические и инфраструктурные нестыковки между производителями и переработчиками аграрного сырья приводят к низкой загруженности мощностей перерабатывающих предприятий АПК.

Недостаточная оснащенность или отсутствие холодильного, упаковочного и другого оборудования сдерживают эффективное продвижение продукции от производителя до потребителя по всей технологической цепочке «производство – переработка – упаковка – транспортировка – сбыт».

По словам Галии Акимбековой, высокие тарифы на электроэнергию, воду, морально и физически устаревшее технологическое оборудование, устаревшая система контроля качества как сырья, так и готовой продукции, отсутствие согласованных, заинтересованных отношений между предприятиями смежных отраслей также не позволяют эффективно использовать потенциал сельского хозяйства.

Из года в год эти проблемы не решаются, а потому казахстанские производители все чаще вынуждены конкурировать с зарубежными. Импортные продукты зачастую выигрывают в технологии обработки и упаковки. Даже производство в сопредельных государствах может быть дешевле, что приводит к удешевлению импортной продукции.

Лидеры не справляются

Между тем приоритетными отраслями казахстанского АПК являются зерновая, молочная, мясная, плодоовощная, масложировая.

– Так, в прошлом году хлеборобы собрали 19,5 миллиона тонн зерна. Из них было переработано всего 4 миллиона тонн. При наличии производственных мощностей, рассчитанных на 11,8 миллиона тонн сырья, доля переработки составила 21,5%. Переработчики зерна Костанайской области были загружены на 41,8%, Северо-Казахстанской – на 24,9%, Акмолинской – на 21%, – приводит пример Галия Акимбекова.

Казалось бы, республика располагает крупной сетью элеваторов и хлебоприемных предприятий, зернохранилищ. В числе конкурентных преимуществ – высокое качество зерна, поступающего на переработку, техническая оснащенность предприятий отрасли. На руку близость потенциальных экспортных рынков: высокий покупательский спрос предопределил развитие внешней торговли (около 80% произведенной муки поставляется за рубеж). Однако результаты анализа состояния зернопереработчиков позволили ученым выявить ряд проблем.

– Отсутствие четкого баланса продовольственного зерна, нестабильность зернового рынка, связанная с ценовой конъюнктурой, несовершенство учета и контроля наличия и использования зерна, не позволяющие рассчитать реальную потребность объемов его переработки для насыщения внут­реннего рынка. Добавьте сюда высокие затраты на транспортировку, слабую логистику продвижения продукции от производителя до потребителя... Не могу не сказать о слабой материально-технической базе элеваторов, треть которых нуж­дается в реконструкции и модернизации, – говорит руководитель института.

Молочная отрасль. На сегодня в республике функционирует более 150 предприятий по переработке молока. Их общая производственная мощность – 1 980 тыс. тонн в год, при этом они загружены на 66,6%: 1 318,6 тыс. тонн переработанного сырья при производстве 6 051,4 тыс. тонн сырого молока.

Основные производители молока сосредоточены в Восточно-Казахстанской, Алматинской, Туркестанской и Северо-Казахстанской областях. Тут же расположены и основные заводы-переработчики. Загружены они на 81–84%, за исключением предприятий Восточно-Казахстанской области (35%). В других областях, наоборот, недостаточно производственных мощностей, да и действующие загружены далеко не полностью, при этом доля переработки сырого молока по стране составляет 21,8%.

Главная причина того, как по­ясняет Галия Акимбекова, отсутствие достаточного объема качественного молока, пригодного для глубокой переработки, неразвитость системы заготовки, первичной обработки, транспортировки, хранения и сбыта молочной продукции.

Таким образом, на рынке готовой молочной продукции из продуктов с казахстанским содержанием доминируют: жидкое обработанное молоко (96,0%), сливочное масло (89,8%), йогурты, сквашенное молоко и сливки (89,2%). Им значительно уступают сыры и творог (57,0%), сгущенное молоко и сливки (26,8%).

Практически полностью импортным является лишь сегмент сухого молока (доля местного производства всего 1,8%).

Другое приоритетное направление отечественного АПК – мясная отрасль, в которой работают более 250 мясоперерабатывающих предприятий общей мощностью 524 тыс. тонн при производстве мяса в объеме 1 168,6 тыс. тонн.

В 2020 году в Казахстане было переработано лишь 240 тыс. тонн, доля переработки – чуть более 20%. Больше всего мяса выращивается в Алматинской, Восточно-Казахстанской и Туркестанской областях, при этом мясоперерабатывающих мощностей здесь явно не хватает. Это подтверждает необходимость наращивания мощностей мясокомбинатов, дальнейшего развития системы заготовки, первичной обработки, глубокой переработки с использованием безотходного производства, транс­портировки, хранения и сбыта мясной продукции.

На внутреннем рынке мяса и мясопродуктов в 2017–2020 годах наблюдался подъем производства на 12,4%, а потребление мяса на душу населения за этот период выросло на 8,7% – до 74,9 кг/год. При этом только в 2020 году Казахстан импортировал 38,3 тыс. тонн колбасных изделий на 79,1 млн долларов, мясных и мясорастительных консервов – 14,6 тыс. тонн на 30 млн долларов.

По итогам четырех месяцев текущего года уровень обеспеченности спроса на колбасы и аналогичные изделия из мяса сократился до 58,9% против 63,3% годом ранее. Как сообщает energyprom.kz, производство в секторе сохранилось на прошлогоднем уровне, но импорт вырос на 20,4% – до 13,1 тыс. тонн.

– Развитие молочной и мясной отраслей сдерживает слабая сырь­евая база, которая держится на мелкотоварном производстве. К примеру, около 72% молока производится в личных хозяйствах. Из-за разведения низкопородного скота, отсутствия качественных кормов, несоблюдения рациона питания, применения ручной дойки на переработку попадает недостаточное количество сырья, и то низкого качества. Выращивание племенного поголовья не всем сельчанам по карману. Действующее государственное субсидирование в большей мере нацелено на крупных производителей, мелкие и средние хозяйства не охвачены господдержкой, несмотря на их высокий вклад в общий объем производства молока, – поясняет Галия Акимбекова.

Ввиду большой концентрации производства в личных хозяйствах невозможно экономически эффективное интенсивное развитие и внедрение новых технологий. Такая база не обеспечивает равномерных поставок качественного сырья в течение года из-за неразвитости торгово-логистической системы, отсутствия объектов по первичной переработке молока, убою скота, особенно в отдаленных районах. К тому же свой отпечаток накладывает и сезонность удоев.

Пора действовать. Но как?

Преодолеть мелкотоварный характер производства можно, организовав сельскохозяйственные кооперативы, которые станут эффективным средством защиты интересов аграриев, решения проб­лем сбыта, хранения и первичной переработки сельхозпродукции. Кооперативные откормочные площадки, убойные цеха, молокоприемные пункты и другие подобные инфраструктурные объекты позволят добиться повышения объема производства и переработки молока, мяса, контроля их качества, а значит, загрузить перерабатывающие заводы.

– Укрепить позиции сельхозкооперативов смогут и пилотные проекты по развитию кооперационной цепочки на селе «от поля до прилавка». Мы полагаем, что они станут эффективным механизмом продвижения сельхозпродукции от производителя до потребителя по технологической цепочке «производство – хранение – переработка – сбыт». Для обеспечения стабильного сбыта произведенной сельскохозяйственной продукции и продвижения ее до потребителя без посредников необходимо соз­дать сеть районных оптово-распределительных центров (ОРЦ). Они позволят животноводам, в том числе кооперативам, реализовать продукцию в ОРЦ, сократить транспортные расходы. Для формирования крупных партий продовольствия, распределения их на внутреннем рынке и на экс­порт необходимы региональные торгово-логистические центры (ТЛЦ), – предлагает профессор.

Создание ОРЦ и ТЛЦ, по ее словам, будет способствовать росту доходов производителей, сокращению цепи посредников между производителем и потребителем. Экосистемы вокруг крупных инвестпроектов по производству и переработке мяса и молока помогут снизить стоимость конечной продукции за счет выстроенной цепочки производства, переработки и сбыта продукции.

Меры государственной поддержки в виде инвестиционных субсидий для приобретения оборудования, льготного кредитования и налогообложения позволят ускорить развитие переработки сельхозпродукции.

– В рамках программы развития животноводства путем предоставления инвестсубсидий необходимо стимулировать выращивание фуражных культур (овес, ячмень). Затраты на определение качества продукции, транспортную логистику, хранение зерна на элеваторах возмещать аграриям в виде дотаций и других выплат, – считает Галия Акимбекова.

Фермерам следует акцентировать усилия на повышении качества зерна и расширении его ассортимента. Для этого необходимо целевое стимулирование выращивания твердых и сильных сортов пшеницы, востребованных на внешнем рынке. Введение стандартизации зерновой продукции и сертификации технологического оборудования, классификации по номенклатуре продукции из зернового сырья (мука, сухая клейковина, биоэтанол и прочее) и стандартов качества продукции согласно международным требованиям ИСО и ХАСП будет способствовать росту экспорта.

Экономический эффект от развития системы «производство – переработка – транспортировка – реализация» позволит получить и социальный эффект – создать новые рабочие места, сократить безработицу и повысить занятость на селе.