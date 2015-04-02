Письмо с фронта Свежий выпуск 884 Вадим МАХИН, Алматы

Проводится он совместно с Ассоциацией учителей русских школ РК уже в четвертый раз. Показательно, что церемония открытия конкурса прошла в средней школе № 16 им. Ади Шарипова. Здесь пристальное внимание уделяется патриотическому и духовно-нравственному воспитанию учащихся, сохранению и преумножению лучших традиций участников войны и тружеников тыла. И в немалой степени этому содействует школьный музей видного государственного и общественного деятеля, легендарного партизана Ади Шарипова.

При школе активно действует военно-патриотический клуб «Мы – шариповцы». Учащиеся с большим энтузиазмом ведут поисковую работу, собирают материалы об участниках войны и трудового фронта, воинах-интернационалистах.

Вместе с директором музея Жазирой Берикбаевой переходим от стенда к стенду, слушая ее рассказы о партизане-герое. Экспонаты свидетельствуют: в июне 1941 года пятая танковая дивизия, где служил младший лейтенант Ади Шарипов, в числе первых вступает в бой с фашистами. Попав в окружение, молодой офицер с 16-ю солдатами, пробираясь через болота тайными тропами, уходит в лес и организует партизанский отряд. Зимой Шарипова тяжело ранили. Товарищи укрыли его в избушке лесника, где врач-украинец сделал ему сложную операцию. Наркозом послужил стакан самогона. Славная русская девушка Дуся сшила ему полушубок, который для Шарипова стал спасительным талисманом. Он впоследствии писал: «Я верю, что теплота человеческого участия сохранила меня живым в адовом пекле войны».

В течение двух с половиной лет Шарипов воевал в партизанских отрядах на территории Белоруссии, Смоленской и Орловской областей. На его счету множество уничтоженных фашистов, десятки взорванных железнодорожных эшелонов и мостов, сотни километров разрушенного рельсового пути.

После войны Ади Шарипов работал заместителем министра просвещения республики, затем возглавлял это ведомство, был заместителем председателя Совета министров, министром иностранных дел, руководил Союзом писателей Казахстана.

Отдельный стенд в музее посвящен творчеству А. Шарипова. Здесь выставлены его произведения разных лет. «История одного полушубка», «Огонь в лесу», «Дочь партизана», «Звезды в темнице». Его повести и рассказы , по отзывам литературных критиков, приведенных тут же на стенде, стоят в одном ряду с лучшими произведениями военной прозы легендарного полководца Бауыржана Момышулы и писателя, Халық Қаһарманы Касыма Кайсенова, который участвовал в партизанском движении в Молдавии, Чехословакии, Румынии.

Вполне закономерно, что открытие конкурса «Письмо с фронта» состоялось именно в школе № 16 им. А. Шарипова. В честь приближающегося празднования 70-летия Победы здесь организовали высокохудожественную литературно-музыкальную композицию. В этой уникальной постановке, осуществленной под руководством Клары Шариповой-Мынжасаровой, вдовы Ади Шарипова, приняли участие школьники, студенты Национальной академии искусств им. Т. Жургенова и Казахского женского педагогического университета, а также курсанты Академии Пограничной службы.

Органично вошли в музыкальную часть постановки короткие, но выразительные рассказы о казахском поэте Жумагали Саине , который был политруком партизанского отряда на юге Украины. В одном из боев его тяжело ранило. Простые люди спасли его от смерти, окружили заботой и лаской. Благородный поступок семьи донецкого шахтера оставил неизгладимый след в памяти поэта. Он писал:

Когда я принял в грудь удар свинца,/; Горячий лоб земля поцеловала./; И в украинце я узнал отца,/; Мне украинка раны заживляла.

Токтагали Жангельдин на фронте командовал артиллерийским взводом. После тяжелых боев и ранения, попав в окружение, он до 1944 года находился в бригаде партизанского движения Белоруссии, в лесах под городом Борисовом. За мужество и стойкость партизаны избрали его заместителем комиссара бригады.

В ходе подготовки к конкурсу юные следопыты школы вместе с учителями-наставниками смогли найти ранее неизвестных партизан из Казахстана и детей войны, чье детство прошло в партизанских отрядах. Они приподняли завесу забвения и вернули потомкам имена девушек-казашек, храбро сражавшихся наравне с мужчинами в тылу врага. Это – Нурганым Байсеитова, радистка восьмой партизанской бригады Брестского соединения, Тургаш Жумабаева, партизанка отряда «Большевик», действовавшего в Минской области. По характеристике командования, Тургаш участвовала во многих боях, проявив стойкость и мужество, как достойная дочь казахского народа.

Логическим завершением литературно-музыкальной композиции стало объявление о конкурсе «Письмо с фронта». О его условиях рассказали на встрече генеральный консул России в Алматы Алексей Демин и консул, председатель жюри Ирина Переверзева. В текущем году конкурс проводится по двум номинациям: письмо бойца партизанского отряда свои близким и очерк о партизане-герое родом из Казах­стана. В конкурсе могут принимать участие учащиеся в возрасте от 14 до 17 лет с русским и казахским языком обучения.

Школа № 16 участвует и в конкурсе музеев, объявленном Фондом Первого Президента РК – Лидера нации. Комиссия этого конкурса также ознакомилась с деятельностью музея школы, по достоинству оценив его поисковую работу и большой вклад в патриотическое воспитание молодежи.



