План действий по наращиванию товарооборота подписан между Казахстаном и Узбекистаном

«Как известно, президентами двух стран поставлена масштабная задача по доведению товарооборота в среднесрочной перспективе до $10 млрд. Проведенный под председательством премьер-министров форум является практической реализацией поставленных задач. Мы большой акцент уделяем межрегиональному сотрудничеству. На полях форума наши регионы подписали соответствующие соглашения с регионами Узбекистана. Также сегодня мы с моим визави подписали План практических действий по наращиванию товарооборота. Все это направлено на то, чтобы отношения двух стран выступили локомотивом продвижения экономики региона в целом», — сообщил Арман Шаккалиев.