План мероприятий по профилактике бытового насилия примут в Казахстане

16 августа 2023 года под председательством заместителя премьер-министра – министра труда и социальной защиты населения РК Тамары Дуйсеновой состоялось совещание по вопросам профилактики бытового насилия, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Фото: primeminister.kz

В нем приняли участие заместители руководителей центральных государственных органов и уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева.

В ходе совещания обсужден проект Плана мероприятий по пересмотру политики по профилактике бытового насилия, законодательному усилению мер по защите прав женщин и детей, а также по продвижению семейных ценностей на 2023-2024 годы, предусматривающего системные меры по 5 направлениям:

1) профилактические меры (выявление семей, лиц, находящихся в сложной ситуации, и их первичная реабилитация);

2) расширение инфраструктуры: вторичная, третичная реабилитация, реинтеграция;

3) кадровое обеспечение;

4) законодательство;

5) информационно-разъяснительная работа.

По итогам совещания заместитель премьер-министра – министр труда и социальной защиты населения РК Т. Дуйсенова поручила государственным органам в недельный срок доработать план мероприятий с учетом озвученных замечаний и предложений. Утвердить план мероприятий планируется до конца августа текущего года.